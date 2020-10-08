Kızkalesi turizmi sonbaharda da revaçta

Takvim yaprakları artık sonbaharı gösterirken, Mersin'in Erdemli ilçesindeki tatil merkezi Kızkalesi'nde süren rezervasyonlar işletmecileri mutlu ediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, sonbahar aylarındaki alışılmışın dışındaki turizm hareketliliği, sezonun daha devam edeceğini müjdeliyor.

“ALTIN KUMU, EŞSİZ DENİZİ VE TARİHİ DOKUSUYLA”

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, Kızkalesi'nin altın kumu, eşsiz denizi ve tarihi dokusuyla sezon boyunca en çok tercih edilen turizm bölgelerinden biri olarak öne çıktığını söyledi.

“TESİSLERİMİZDE ŞU ANA KADAR BİR KORONAVİRÜS VAKASI OLMADI”

Kızkalesi'nin yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırladığını vurgulayan Kale, "Dünyanın en güzel plajlarından birinin olduğu, doğanın, denizin ve tarihin iç içe yer aldığı Kızkalesi'nin, denizi, güneşi, mavi bayraklı plajı ve güzel tesisleriyle sezona başlamıştık. Tesislerimizde koronavirüs nedeniyle 14 kuralı harfiyen uyguladık. Allah'a şükür tesislerimizde şu ana kadar bir vaka olmadan sezonun sonuna geldik." diye konuştu.

“SEZON EKİM AYI SONUNA KADAR SÜRECEK”

Kale, otellerin sezona yüzde 20 indirim yaparak giriş yaptığını belirtti. Bölgedeki tesislerin hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Kale, şöyle konuştu:

"Şu an bölgemizde birçok ülkeden turist var. Ukrayna, Rusya ve Almanya'dan turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Sezon boyunca olmazsa olmaz dediğimiz ödemelerimizi yaptık. Bu dönemde istihdam sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Sezon ekim ayı sonuna kadar sürecek. Rezervasyonlarımız devam ediyor.”

"YURT DIŞI REZERVASYONLARIMIZ ARTTI"

Bölgede işletmecilik yapan Mehmet Seyran da sezon boyunca bölgeye gelen tatilcilerin hem denizin tadını çıkardığını hem de tarihi ve turistik alanları gezme imkanı bulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin bize uygun gördüğü şekilde Kovid-19 tedbirlerimizi alarak misafirlerimizi ağırladık. Bizim en büyük şanslarımızdan birisi; bulunduğumuz bölge, doğa harikası bir yer. Yılın 300 günü denize girme imkanı var. Tesislerimizde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Hâlâ denize girme imkanı sürüyor. Son zamanlarda yurt dışı rezervasyonlarımız arttı. Bu ay itibarıyla Rusya'dan gelecek misafirlerimizi bekliyoruz."