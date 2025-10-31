KKM bakiyesi 7,4 milyar dolara geriledi

- Türk Lirası'nın değerini korumak amacıyla kullanılan Kur Korumalı Mevduat hesaplarının yenisinin açılması durdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.
TCMB verilerine göre, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin eylülde 7,4 milyar dolar seviyesine gerilediği açıklandı.
Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.
Eylülde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 7,2 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.