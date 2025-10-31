Abone ol: Google News

KKM bakiyesi 7,4 milyar dolara geriledi

Türk Lirası'nın değerini korumak için devreye alınan KKM mevduat hesaplarının yenisinin açılması sona erdi. KKM'nin mevduat içindeki payının azalması ve zamanla bitmesi bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 16:12
  • Türk Lirası'nın değerini korumak amacıyla kullanılan Kur Korumalı Mevduat hesaplarının yenisinin açılması durdu.
  • Eylül ayında, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 7,4 milyar dolara geriledi.
  • Gerçek kişi stok bakiyesi 7,2 milyar dolara düşerken, tüzel kişi stok bakiyesi 200 milyon dolar olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.

TCMB verilerine göre, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin eylülde 7,4 milyar dolar seviyesine gerilediği açıklandı.

STOK BAKİYESİ

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.

Eylülde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 7,2 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.


