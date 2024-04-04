Haberler



Ekonomi



KKM hesaplarında gerileme devam etti

KKM hesaplarında gerileme devam etti KKM hesaplarından çıkış devam ediyor. BDDK'nın yayınladığı haftalık bültene göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 288,3 milyar TL'den 2 trilyon 276,5 milyar TL'ye geriledi.