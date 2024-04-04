KKM hesaplarında gerileme devam etti

Kur korumalı mevduatların (KKM) toplamı 3,4 trilyon TL ile rekor seviyeye yükselmişti.
Kur korumalı mevduatların düşürülmesi amaçlanıyor.
Son alınan kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren, TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesabının açılmayacağı bildirildi.
Türk Lirası'nda yeni KKM hesapları açılmıyor, önce açılanların vadesinin bitmesi bekleniyor ancak dövizle hesap açılışları da sürüyor.
KKM ve katılma hesaplarındaki tutar, verilen kararların ardından gerilemeye başladı.
Düşüş sürüyor, hızı yavaşladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bu doğrultuda KKM hesaplarında düşüş sürse de azalış hızı yavaşladı.
KKM'de 1 haftalık çıkış 11.8 milyar TL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 288,3 milyar TL'den 2 trilyon 276,5 milyar TL'ye geriledi.
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