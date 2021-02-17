KKTC'de küçük esnafa kredi ve kira yardımı desteği

KKTC'de 1.000 küçük esnafa toplamda 100 milyon lira kredi ve 20 milyon lira kira desteği verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan kararları açıklayarak, koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında 1.000 küçük esnafa 100 milyon lira kredi ve 20 milyon lira kira desteği verileceğini belirtti.

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARIN BÜTÇELERİNDEN TASARRUF YAPILACAK

Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçelerinden yüzde 10'a kadar tasarruf yapılacağını vurgulayan Saner, Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında yapılan değişiklik yasa tasarısı ile belediyelere denetim yetkisi verilmesi konusunda karar üretildiğini aktardı.

1.000 KÜÇÜK ESNAFA 100 MİLYON LİRA KREDİ VE 20 MİLYON LİRA KİRA DESTEĞİ

Saner, 1.000 küçük esnafa 100 milyon lira kredi ve 20 milyon lira kira desteği verilmesi için bankaların 22 Şubat'tan itibaren başvuru kabul edeceğini söyledi.

Tüm reel sektörün bu kredilerden yararlanmak için bütün bankalara başvuru yapabileceğini vurgulayan Saner, reel sektörün daha önce kullandığı, 3 bin 250 işletmeye verilen 1 milyar 150 milyon liralık kredinin 750 milyon lirasının geri ödemesinin Ekim 2021'den itibaren geçekleşeceğini ve bu konuda herhangi bir işlem yapmaya gerek duymadıklarını anlattı.

TÜRKİYE İLE İMZALANACAK PROTOKOL’DEN SONRA MİKTAR ARTIRILABİLİR

Saner, verilecek kredi ve kira desteğinin yanı sıra ana vatan Türkiye ile 2021 Mali İşbirliği Protokolü'nün imzalanmasının ardından verilecek kredilerin miktarlarının artırılabileceğinin altını çizdi.

KAYNAK TOPLANAMAZSA KAMU MAAŞLARINDA KESİNTİ İHTİMALİ SÜRÜYOR

Kamuda çalışanların maaşlarında kesinti yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un bugün kendisine ayrıntılı bilgi aktardığını, şu anda öyle bir şey söylemenin mümkün olmadığını ancak gelirlerin yeteri derecede yüksek olmaması durumunda birtakım düzenlemelerin olabileceğini dile getirdi. Saner, gelecek hafta bu konuda maliyede birikecek rakama bağlı olarak daha detaylı bir açıklama yapabileceklerine işaret ederek, "Amacımız böyle bir kesintiye gitmeden gerekli kaynağı toplamak. Toplayamazsak bunu düşünüyoruz." dedi.