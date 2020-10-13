KOBİ kredilerindeki 8 aylık artış 220 milyar lirayı aştı

KOBİ'ler ekonomi içindeki ağırlıkları ve istihdama katkıları dolayısı ile koronavirüsten en çok etkilenen kesim oldu. Bu anlamda da çeşitli teşviklerle desteklendi.

Türkiye'de koronavirüs salgınının genele yayıldığı ve kısıtlamaların artırıldığı ikinci çeyrekte Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme'lerin (KOBİ) finansmana erişimi kolaylaştırılırken, kredilerindeki artış yükseldi.

Türk bankacılık sektörü, ekonominin yapı taşlarından olan KOBİ'lere koronavirüs salgını boyunca kredi kanallarını açık tutarken, sektörün KOBİ kredilerindeki 8 aylık artışı 220 milyar lirayı aştı.

KOBİ'LER KORONAVİRÜS SALGININDAN EN ÇOK ETKİLENEN KESİM OLDU

Ülkedeki istihdamın üçte ikisini, ihracatın yarıdan fazlasını, cironun yaklaşık yüzde 65'ini ve ithalatın üçte birini temsil eden KOBİ'ler, salgından en çok etkilenen kesimin başında geldi.

Hükümet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve diğer kurumlar, aldıkları kararlar ve açıkladıkları destek paketleriyle KOBİ'lerin gelir ve nakit akışının bozulmamasını, istihdamın devamlılığını ve üretimin sürdürülebilirliğini sağladı.

FARKLI TEŞVİKLERLE KOBİ'LER DESTEKLENDİ

Salgın döneminde Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırması, ilave limit açma, kredi taksit ertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı.

KREDİLERİ 840 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

BDDK verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 sonunda 611 milyar 300 milyon lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yılın sonunda 4 milyar lira artarak 615 milyar 4 milyon liraya yükseliş gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde KOBİ kredilerindeki artış 47 milyar 2 milyon lira düzeyinde oldu. Salgının ülke geneline yayıldığı ve kısıtlamaların artırıldığı ikinci çeyrekte KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırıldı. İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bakiyesi bir önceki çeyreğe göre 2 kat artış gösterdi. KOBİ kredilerindeki artış, yılın ilk 6 ayında 192 milyar 6 milyon lira oldu.

NİSANDA KOBİ KREDİLERİ BAKİYESİ YAKLAŞIK 100 MİLYAR LİRA YÜKSELDİ

Nisan ayında KOBİ kredileri bakiyesi yaklaşık 100 milyar lira yükseldi. Üçüncü çeyrekte normalleşme adımları ve sıkılaştırma adımlarının etkisiyle KOBİ kredilerindeki artış hızı yavaşladı.

KOBİ kredilerindeki artış 8 aylık dönemde 222 milyar 500 milyon lira olurken, kredi bakiyesi de 837 milyar 9 milyon liraya yükseldi.