KOBİ'lere 6 ülkedeki işletmelerle işbirliği imkanı Küçük ve Orta Ölçeli İşletmelere Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Lüksemburg ve İsviçre'de yer alan KOBİ'lerle ikili ve çoklu işbirliği imkanı getirildi.

AA & Ensonhaber

TÜBİTAK ve KOBİ'lerin Uluslararası Araştırma Faaliyetleri (IRA-SME) Ağı, uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerine destek sağlamak amacıyla yeni bir çağrıya çıkıyor.

Çağrı ile Türkiye'deki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda, KOBİ'lerin uluslararası teknoloji birikimine erişimini sağlamak, teknoloji transferini desteklemek ve edinilen teknolojik bilgi ile deneyimi KOBİ'ler bünyesinde içselleştirerek özgün teknolojilerin geliştirilmesine ivme kazandırmak amaçlanıyor. Bu çerçevede, KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda daha etkin bir rol almasına katkıda bulunmak da hedefler arasında yer alıyor.

27 Mart 2024 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı, Almanya, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon bölgeleri), Brezilya, Lüksemburg ve İsviçre'deki KOBİ'lerle ikili ve çok taraflı işbirliği fırsatları sunuyor.

Çağrı kapsamında projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta; bunun yerine, araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE) odaklı olarak "teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün", "teknolojik süreç yeniliği" projeleri öncelikli olarak değerlendiriliyor. Projelerin, yeni ürünlerin üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi ile yeni üretim teknolojilerinin oluşturulması gibi hedeflere odaklanması bekleniyor.

Proje bütçesi ve üst sınırları

Proje süresi en fazla 36 ayla sınırlıyken, bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç proje başına 325 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 325 bin avroyu aşamayacak.

Proje ekibi

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer (özel kuruluşlar hariç) görev alabiliyor. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekiyor.

Proje yürütücüsü olarak bu çağrıya birden fazla proje başvurusunda bulunulabiliyor. Aynı proje önerisiyle aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılamıyor.

Başvuru koşulları

Çağrıya Türkiye'den yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla birlikte çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecek.

Firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik KOBİ'ler ve söz konusu KOBİ'lerle başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik büyük ölçekli sermaye şirketlerine ilgili program hükümlerince destek verilecek.

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve büyük ölçekli sermaye şirketleri bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için bir KOBİ'nin veya KOBİ'lerin yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurması gerekiyor.

KOBİ veya KOBİ'lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunmaları öneriliyor.

Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmiyor.

IRA-SME hakkında

Kendi kendini idame eden uluslararası bir ağ olan IRA-SME, KOBİ'lerin AR-GE ve inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası projeleri destekliyor.

Ağ temel olarak, KOBİ'lerin uluslararası projeler aracılığı ile teknolojik know-how kazanmaları, gerekli işbirliği ağlarında bulunması ve küresel rekabet edilebilirliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Güncel çağrılar hakkında bilgiye https://www.ira-sme.net/current-call/ bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor.