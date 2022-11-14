KOBİ'lere kredi almak için döviz cinsi fatura gösterme izni

TCMB, TL cinsi fatura kısıtını KOBİ kredileri için kaldırarak bu kredilerin harcama alanlarını genişletti.

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) daha sağlıklı şartlarda çalışıp, ekonomiye katkı sunmaları amacıyla bir karar daha uygulamaya geçirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL cinsi fatura kısıtını KOBİ kredileri için kaldırarak bu kredilerin harcama alanlarını genişlettiğini açıkladı.

Yeni alınan karara göre artık KOBİ'ler, krediye daha kolaylaştırılmış şartlarda ulaşabilecek.

Döviz cinsinden yazılan faturalar da kabul görecek

KOBİ'ler kredi almak için harcamaları, TL üzerinden faturalarla birlikte döviz cinsinden faturalarla da yapabilecek.

TCMB'nin bankalara cuma günü gönderdiği yazıda "... yapılan değişiklikle, KOBİ kredilerinde harcama alanları genişletilmiş ve yurt dışından doğrudan ithal edilen ürünlerin/hizmetlerin yurt dışındaki tedarikçisi tarafından sağlanan yabancı para cinsinden harcama belgelerinin tevsik edilebilmesine imkân tanınmış oldu." dedi.

Bankalara değişiklik yazı ile bildirildi

Reuters'in haberine göre, TCMB değişikliği Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı ile yaptı ve bankalara ilgili değişiklikler için ayrıca yazı da gönderdi.

Esnaf, tarım, tüketici gibi krediler dışında kalan ve menkul kıymet tesisine tabi olmayan krediler ekim sonu itibarıyla fatura karşılığı kullanıma geçiş tamamlanmıştı. Yatırım kredileri 1 Ekim; ihracat ve KOBİ'lerin yatırım dışındaki kredileri 29 Ekim'den itibaren harcama mukabili yani fatura karşılığı uygulamasına tabi olmuştu. Dijital kanallardan kullanılan krediler ise yıl sonu itibarıyla fatura karşılığı krediye geçecek. Kurumlar bu uygulama ile TL cinsi faturaya ihtiyaç duyduklarından ithalat kaynaklı harcamaları için bankalardan menkul kıymet karşılığı ayırmadan kredi alamıyordu. Yeni değişiklikle KOBİ'ler TL cinsi fatura kısıtların dışına çıkarılmış oldu.

Kredi harcama alanları genişletildi

TCMB aynı yazı ile "mevcut uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek amacıyla" şunları da söyledi: