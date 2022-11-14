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- KOBİ'lere kredi almak için döviz cinsi fatura gösterme izni
KOBİ'lere kredi almak için döviz cinsi fatura gösterme izni
- 14.11.2022 - 09:07
- Güncelleme : 14.11.2022 - 09:37
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) daha sağlıklı şartlarda çalışıp, ekonomiye katkı sunmaları amacıyla bir karar daha uygulamaya geçirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL cinsi fatura kısıtını KOBİ kredileri için kaldırarak bu kredilerin harcama alanlarını genişlettiğini açıkladı.
Yeni alınan karara göre artık KOBİ'ler, krediye daha kolaylaştırılmış şartlarda ulaşabilecek.
Döviz cinsinden yazılan faturalar da kabul görecek
KOBİ'ler kredi almak için harcamaları, TL üzerinden faturalarla birlikte döviz cinsinden faturalarla da yapabilecek.
TCMB'nin bankalara cuma günü gönderdiği yazıda "... yapılan değişiklikle, KOBİ kredilerinde harcama alanları genişletilmiş ve yurt dışından doğrudan ithal edilen ürünlerin/hizmetlerin yurt dışındaki tedarikçisi tarafından sağlanan yabancı para cinsinden harcama belgelerinin tevsik edilebilmesine imkân tanınmış oldu." dedi.
Bankalara değişiklik yazı ile bildirildi
Reuters'in haberine göre, TCMB değişikliği Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı ile yaptı ve bankalara ilgili değişiklikler için ayrıca yazı da gönderdi.
Esnaf, tarım, tüketici gibi krediler dışında kalan ve menkul kıymet tesisine tabi olmayan krediler ekim sonu itibarıyla fatura karşılığı kullanıma geçiş tamamlanmıştı. Yatırım kredileri 1 Ekim; ihracat ve KOBİ'lerin yatırım dışındaki kredileri 29 Ekim'den itibaren harcama mukabili yani fatura karşılığı uygulamasına tabi olmuştu. Dijital kanallardan kullanılan krediler ise yıl sonu itibarıyla fatura karşılığı krediye geçecek. Kurumlar bu uygulama ile TL cinsi faturaya ihtiyaç duyduklarından ithalat kaynaklı harcamaları için bankalardan menkul kıymet karşılığı ayırmadan kredi alamıyordu. Yeni değişiklikle KOBİ'ler TL cinsi fatura kısıtların dışına çıkarılmış oldu.
Kredi harcama alanları genişletildi
TCMB aynı yazı ile "mevcut uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek amacıyla" şunları da söyledi:
- Uygulama Talimatı'nda harcama mukabili uygulaması açısından harcama alanları belirtilmiş olup, başka bir kredinin ödenmesi harcama alanı olarak kabul edilmemekte.
- Doğrudan borçlandırma sistemi ve tedarikçi finansmanı sistemi gibi firmaların mal ve hizmet alımlarına yönelik fatura temelli ve kapalı devre sistemlerde fatura bilgisinin işlenmesi/bulunması koşuluyla fiziki belge aranmamakta.
- Yurt içindeki firmalardan alınan belgeler sadece TL cinsinden ve üzerinde TL dışında bir para biriminden tutar veya kur bilgisi bulunmamak şartıyla kabul edilir.
- Harcama belgesi olarak faturaların kabul edilmesine ilişkin olarak, geçmiş tarihli faturalar ancak bahse konu faturaya ilişkin ödemenin henüz yapılmamış olduğunun ve kredinin söz konusu faturaya ilişkin ödemenin yapılmasında kullanılacağının/kullanıldığının destekleyici bir belge ile tevsik edilmesi yani belgelenmesi koşuluyla kabul edilmekte.
- Harcama belgesi olarak faturaların kabul edilmesine ilişkin olarak, faturası henüz kesilmemiş işlemlerde proforma fatura ile işlem yapılabilir, ancak düzenlenen faturanın kredi kullanımından sonra temin edilerek denetim ve incelemelerde tevsik edilmesi gerekmekte.
- Çek ile yapılan işlemlere ilişkin, borçlu tarafından çekin ödenmesi amacıyla kullanılan kredilerde çek ile ilişkili işleme ait bir belgenin (örneğin faturanın) bulunması gerekmekte.
- Çek ile yapılan işlemlere ilişkin, alacaklı tarafından çekin iskonto ettirilerek veya teminata alınarak kredi temin edilmesinde ise iskonto ettirilen veya teminata alınan çek veya bu çekle ilişkili bir belge aranmamakta, alacaklı tarafından yeni kullanılan kredinin harcandığı alanlara ilişkin belgelerin tevsik edilmesi beklenmekte.