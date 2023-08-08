Kocaeli'de TMO silosundaki patlama hububat fiyatlarını etkilemeyecek Kocaeli'de TMO silosunda yangın meydana gelmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda TMO silosundaki patlamanın hububat fiyatlarını etkilemesinin beklenmediği açıklandı.

AA

Kocaeli'de, TMO Derince Limanı silosunda toz patlaması sonucunda yangın çıkmış ve 12 kişinin yararlanmasına neden olmuştu.

TMO silosundaki buğdayın tümünün etkilenmediği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Şimdi kalan buğdayın diğer silolara aktarılması planlanıyor.

Silodaki patlamadan etkilenen hububat stok miktarının Türkiye'de buğday fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyordu.

Patlamanın etkisi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre patlamanın meydana geldiği yerde 13 silo kuyusunda ve müştemilatta hasar meydana geldiğini söyledi.

"Ürünlerin sadece yüzde 20'si patlamadan etkilendi"

Kırali, TMO Derince Limanı silosunun toplam kapasitesinin 95 bin ton olduğunu, açıklanan bilgiye göre de söz konusu depolarda 75 bin ton civarında ürün bulunduğunu ifade ederek, bu ürünlerin yaklaşık yüzde 20'sinin patlamadan etkilendiğinin aktarıldığını bildirdi.

"Hububat fiyatların etkilenmesi mümkün değil"

Türkiye'nin bu yıl buğday rekoltesi beklentisinin 22 milyon ton civarında olduğu bilgisini veren Kırali, şu değerlendirmede bulundu:

Patlama meydana gelen depolar küçük depolar değildir ancak burada bulunan ve etkilenen hububat stok miktarını Türkiye rekoltesiyle kıyasladığımızda oldukça sınırlı bir rakamdır. Bu elim kaza nedeniyle iç piyasada buğday başta olmak üzere hububat fiyatlarını etkilenmesi mümkün değildir.

Hasat değerlendirmesi

Türkiye'nin bu sene bereketli bir hasat dönemi geçirdiğini vurgulayan Kırali, hasadın iyi olmasının yanı sıra lisanslı depoların da doluluk oranının yüksek olduğunu kaydetti.

Kırali, "Tahıl Koridoru"nda yaşanan krizin de ülkeyi kısa vadede etkilemeyeceğine dikkati çekerek, bunda TMO'nun iki senedir oldukça temkinli bir duruş sergilemesinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.

"Depoların artması piyasaya olumlu etkiler yapacak"

Lisanslı depoların Türkiye'de hububat varlığı için çok önemli olduğuna işaret eden Kırali, depoların artmasının piyasaya olumlu etkiler yapacağın sözlerine ekledi.