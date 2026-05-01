Konaklama vergisinde geçici indirim: Oran yıl sonuna kadar yüzde 1

Turizm sektörünü doğrudan ilgilendiren konaklama vergisinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile halihazırda yüzde 2 olarak uygulanan vergi oranı, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yarıya indirildi.

Düzenleme, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında yapılan yetki kullanımıyla hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla vergi oranının yeniden belirlenmesiyle birlikte yeni oran yürürlüğe girdi.

Karara göre, konaklama hizmetlerinden alınan vergi, mevcut yüzde 2 seviyesinden yüzde 1’e çekildi.

AMAÇ: TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEK

Söz konusu indirim kalıcı değil. Yeni oran, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uygulanacak. Bu tarihten sonra vergi oranının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Vergi indiriminin, özellikle turizm işletmelerinin maliyetlerini hafifletmesi ve sektörün rekabet gücünü artırması öngörülüyor. Aynı zamanda düzenlemenin, konaklama fiyatlarına dolaylı yoldan olumlu yansıması da bekleniyor.

UYGULAMA KAPSAMI

Konaklama vergisi; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri tesislerde sunulan geceleme hizmetleri üzerinden alınıyor. Yapılan indirim, bu hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.