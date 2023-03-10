Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı Konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteynerler devreye girince KDV'lerinde indirime gidilmiş ve sadece kabinlerde değil kurulumunda kullanılan araç ve gereçlerde de vergi indirimi yapılmıştı.

Konteyner ithalatında KDV sıfırlandı

Konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar ve bu tarih dahil olmaz üzere gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararların hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.

Gümrük Genel Tebliği yürürlüğe girdi

Öte yandan, Bakanlığın Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu'nda yürütülen çalışmalara paralel güncelleme yapıldı.