Konteynerlere yıl sonuna kadar gümrük vergisi yok Kahramanmaraş merkezli depremin ardından konteynerlere ihtiyaç duyulmuş ve yurt dışından yardım olarak getirilen konteynerlerden vergi kaldırılmıştı. Bu uygulamanın alanı zamanla genişletildi.

AA

Türkiye'de yaşanan afetler, koronavirüs salgınının etkileri ve artan inşaat faaliyetleri nedeni ile gereksinim duyulan prefabrik yapıların yurt içinde üretimi arttığı gibi, ithal edilenlerin için de kolaylıklar getirildi.

Konteynerlerde (prefabrik ev ve yapılar) gümrük ve ilave gümrük vergilerinin yüzde sıfır olarak uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek.

İthalat rejimi ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük vergisinin yüzde sıfır

Buna göre, prefabrik ev ve yapıların da içinde bulunduğu konteynerlerde gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması 31 Aralık'a kadar sürecek.