Konut finansman paketi başvuruları başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Konut Finansman Paketi"nde bulunan 0,99 faiz oranı ile verilecek İlk Evim seçeneği için kamu bankaları başvuruları almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nda "Konut Finasman Paketi" müjdesini açıklayarak, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve inşaat sektörüne düşük faizli kredi ile destek verileceğini duyurmuştu. Liralaşma stratejisine de kaynak sağlanması planlanan paket, kamu bankaları tarafından kullandırılmaya başladı.

Pakette üç ayrı destek duyurulmuştu

Bu paket ile öncelikli olarak ilk konutunu alacakların, sıfır konut alabilmesine yönelik olarak, 120 vadeye kadar 0,89 ve 0,99 oranında faizle konut edinme imkanı tanınıyor. "Konut Finasman Paketi" ayrıca başlanmış ve yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik şirketlere sağlanacak kredi şeklinde açıklanmıştı.

"İlk Evim Konut Finansmanı" desteği başvuruları başladı

Bugün kamu bankalarına 0,99 faiz oranı ile verilecek "İlk Evim Konut Finansmanı" desteği için başvurular başladı.

Diğer paketle ilgili şartlar için çalışma sürüyor

"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" başvuru tarihleri, hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği konusu Merkez Bankası tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olduğundan ve döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda çalışma tamamlanmadığı için daha sonra duyurulacak.

"İlk Evim Konut Finansmanı" desteği başvuru şartları

Konut finans destek paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada, "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartlarına ilişkin şunlar kaydediliyor:

İlk Evim Konut Finansman Desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.

Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak.

Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

Vatandaşlar, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.

Kredi hesaplaması örneği: