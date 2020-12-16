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    Konut fiyat endeksi ekimde arttı

    TCMB'nin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, ekimde aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 29,2 artışla 149,9 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA
    • 16.12.2020 - 15:31
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    Konut fiyat endeksi ekimde arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

    ENDEKS YÜZDE 2,2 YÜKSELDİ

    Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan endeks, Ekim 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 149,9 seviyesinde gerçekleşti.

    REEL ARTIŞ YÜZDE 15,5

    Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,5 artış kaydetti.

    Konut fiyat endeksi ekimde arttı #1

    İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ENDEKSİ DAHA ÇOK ARTTI

    3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,5, yüzde 1,9 ve yüzde 1,6 yükseldi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,3, yüzde 29,1 ve yüzde 28,9 arttı.

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