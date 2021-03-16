Konut fiyat endeksi ocak ayında arttı

Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, ocakta aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 30,4 artışla 157,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı.

VERİLER, KONUTLARIN FİYAT DEĞİŞİMİNİ AÇIKLIYOR

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 157,7 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 30,4, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,5 artış kaydetti.

İZMİR'DE ENDEKS BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4 ARTTI

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, yüzde 1,1 ve yüzde 4 arttı.

BİR YIL ÖNCEKİ AYNI AYA GÖRE İZMİR'DE ENDEKS YÜZDE 32,2 YÜKSELDİ

Endeks değerleri 2020'nin aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, yüzde 29,3 ve yüzde 32,2 yükseldi.