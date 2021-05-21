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    Konut fiyatları ülke genelinde arttı

    Konut fiyat endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında yükseldi.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 16:26
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    Konut fiyatları ülke genelinde arttı

    Yurt içi konut piyasasındaki fiyat değişimlerini gösteren Konut Fiyat Endeksi (KFE), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı.

    KFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında arttı. Endeks mart ayı baz alındığında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal yüzde 32, reel olarak ise yüzde 13,6 oranında artış gösterdi.

    KONUTLARIN KALİTE ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ FİYAT DEĞİŞİMLERİ İZENİYOR

    Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesinde gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış gösterdi.

    Konut fiyatları ülke genelinde arttı #1

    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KONUT FİYATLARI

    İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,1, 2,2 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,9, 30,3 ve 33,9 oranlarında artış gösterdi.

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