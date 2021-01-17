Konut fiyatlarının yüzde 40 artması bekleniyor

Sektör temsilcileri, inşaat malzemelerinin artmasının getirdiği maliyetin yansıyacağı yeni konut projelerinde fiyatların yüzde 40 artacağını savunuyor.

Konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı yüzde 40 civarında yukarı çıkacağını belirten sektör temsilcileri, yastık altında saklanan altın ve dövizlerin de kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle piyasaya çıkacağını söyledi.

2020 KONUT SEKTÖRÜ AÇISINDAN OLUMLU GEÇTİ

2020 yılında gayrimenkul sektörü açısından ilk 3 ayın biraz durgun başladığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Haziran ayında yapılan 0,64 faiz oranları sektör için büyük bir can suyu oldu. 3 ay gibi kısa bir sürede 600 bin konutun satılmasına vesile oldu. Sektör için geçmişe göre baktığımızda 2020 yılı Kasım ayı itibariyle 1 milyon 393 bin ile tarihinin en büyük konut satış istatistiklerini yakalandı. Sektör için parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçti.

KONUT KREDİ FAİZLERİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Konut kredi faizlerinin ne kadar önemli olduğunu biz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görmüş olduk. Konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda sektör için tekrar uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

İNŞAAT MALİYETLERİ YÜZDE 70 ARTTI

Salgının emlak sektöründe değişime sebep olduğunu belirten Aydemir, “Bunlardan bir tanesi, site konseptlerinin butik sitelere dönmesi. Vatandaşların müstakil evleri tercih etmesine sebep oldu. Önceden çalışan kesim olduğu için evlerde balkon veya ek odaya bakılmıyordu.

BÜYÜK GENİŞ BALKONLU VE ÇALIŞMA ODALI EVLER

Ancak büyük geniş balkonlu evler ve çalışma odasının olması gerektiği ortaya çıktı. Önümüzdeki 2021 yılında sektör açısından baktığımızda inşaat maliyetleri yüzde 70’e kadar arttı. Doğal olarak konut fiyatları da yukarı doğru çıkacak. Gayrimenkul alacakların şu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşünmekteyiz.” diye konuştu.

"YASTIK ALTINDAKİ ALTIN VE DÖVİZLER, KREDİ ORANLARININ DÜŞMESİYLE PİYASAYA ÇIKAR"

Konut kredilerinde psikolojik sınırın yüzde 1’in altında olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Sektörün ve Türkiye’nin geleceği için konut kredi faizlerinin mutlaka yüzde 1’in altında olması gerekiyor. 2021 yılında da hükümetin bununla ilgili radikal kararlar alması gerekiyor. Çünkü inşaat sektörü, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor. Faizlerin 1,60’lardan aşağılara çekilmesi gerekiyor. Şu anda döviz ve altın yatırımı yapanlar, gayrimenkulden daha az kâr etmiş oluyor.

ALIM DURDU, ALTININ VE DÖVİZİN DEĞER KAZANMASI BEKLENİYOR

Çünkü birçok kişi şu anda alımını durdurmuş durumdadır. Dövizinin veya altının daha fazla değer kazanmasını bekliyor. Ancak kısa süreliğine de olsa konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesi, yastık altındaki altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacaktır.” şeklinde konuştu.

"ARSA, ARAZİ VE TARLA FİYATLARI DA 2021’DE YÜKSELİŞE GEÇECEK"

Bugüne kadar arsa, tarla, arazi fiyatlarında bir durağanlık söz konusu olduğunu belirten Aydemir, “Ondan önceki 15 yıllık süreçte, çok yoğun arsa ve arazi yatırımları yapılmıştı. 2020’de ise salgın ile birlikte arsa ve tarlalarla bir basamak insanların daha çok tercihi oldu. Çünkü insanlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmak istedi. 2021’de de insanlar daha çok bu tarz yatırımlara yönelecektir. O yüzden merkezlere yakın bölgelerdeki arsa ve arazi fiyatları yukarıya doğru seyredecektir.” dedi.