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    Konut kampanyasında örnek ödeme planı

    Konut kampanyasında örnek ödeme planı

    Orta gelirlinin konut sahibi olmasını kolaylaştırmak ve inşaat stokunu değerlendirmek üzere planlanan "Yeni Evim" projesinde alınacak kredi ve geri ödeme planı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 15:06
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 15:22
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonluğu içinde hazırlanan "Yeni Evim Finansman Programı" ülke çapında ses getirdi.

    Kampanyanın amacı; daha önce evi olmayan orta gelirliyi konut sahibi yapmak, inşaat sektörünü canlandırmak, Türkiye ekonomisine katkı sunmak ve konut sektöründeki fiyatları düşürmek.

    Sağlanacak finansman tutarları 3 bölgede farklı uygulanacak

    Kampanyaya katılım şartları açıklandı. Buna göre Türkiye 3 bölgeye ayrıldı. Konut fiyat endeksine dayanarak yapılan bu ayrıma göre alınacak en yüksek finansman tutarları da belirlendi.

    limit

    Düşük faizli kredi

    Kampanyaya katılacak müteahhit firmalarla "garantörlük anlaşması" yapılacak. Bu firmalardan konut alacak vatandaş, düşük faizli kredi kullanacak.

    Konut üreticisi firmadan konut satış fiyatının yüzde 5'i kadar tutar, kredi vadesinin ilk yıl ödemelerini kolaylaştırmak adına, peşin olarak alınacak.

    kredi

    Hazine vatandaşın ödemelerinde destek verecek

    Kampanyanın ilk üç yılında Hazine ve Maliyi Bakanlığı, vatandaşın krediyi öderken zorlanmaması için kira öder gibi ödeme yaparak konuta sahip olması için destek verecek.

    Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilk 3 yılda sağlanan destekler, finansman vadeleri düşmeden önce geri alınacak.

    Konut kampanyasında örnek ödeme planı #3

    Başvuru 16 Ocak'ta

    Yeni Evim Finansman Programı’na başvurular 16 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak.


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