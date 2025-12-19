Konut piyasasında yeni projeler satışa başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Kalite, Güven ve Memnuniyet” odaklı projeler üreten ve Avrupa Konutları’yla binlerce yaşam alanı teslim eden Artaş Holding, İstanbul’daki 3 yeni projesinde eşzamanlı olarak satışlara başladı.

Bu kapsamda hazırlanan lansman kampanyasıyla Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli projesinde 18 ay sıfır faiz, Avrupa Residence Oryapark projesinde ise 12 ay sıfır faizli ödeme fırsatı sunuluyor.

3 AYRI NOKTADA YENİ PROJE

Bu kapsamda İstanbul’un merkezi lokasyonu Şişli’de Avrupa Residence Şişli-2, değeri her geçen gün yükselen Güneşli lokasyonunda Avrupa Konutları Güneşli ve Anadolu Yakası’nın parlayan yıldızı Yamanevler bölgesinde Avrupa Residence Oryapark projeleri lansmana özel eşsiz fırsatlarla konut alıcılarıyla buluşuyor.

Yüksek prim potansiyeline sahip avantajlı lokasyonlarıyla öne çıkan projelerden Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli 2027 yılında, Avrupa Residence Oryapark ise 2026 yılı içerisinde teslim edilecek.

ARTAŞ’TAN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTECEK PROJELER

Şirket olarak yeni projelerini özel lokasyonlarda, cazip ödeme fırsatlarıyla satışa sunduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Yarım asra yaklaşan tecrübemizle şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da Şişli, Güneşli ve Yamanevler bölgelerinde satışa sunduğumuz üç yeni projemiz, Artaş Holding’in kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının birer yansımasıdır. Her bir projede modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını doğru okuyarak, ulaşım kolaylığından sosyal donatılara, mimari konseptten peyzaj yaklaşımına kadar tüm detayları titizlikle planladık.

HEM ŞEHİR DOKUSUNA HEM DE EKONOMİYE KATKI

Bulunduğu bölgelerde yeni bir yaşam standardı oluşturacak bu yatırımlar, hem şehir dokusuna hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Aralık ayına özel sunduğumuz ödeme avantajlarının, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alıcılarımız için önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz.” dedi.