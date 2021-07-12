Konut satışlarında koronavirüsün olumsuz etkisi kalkmaya başladı

TÜİK, bugün konut satış istatistiklerini açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre satışlar düşse de geçen ayın iki katı satış gerçekleşti.

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında konut satışları azalışa geçmişti. Ancak bu yıl aydan aya artış yaşanmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) yayınladığı 2021 yılı Haziran ayı "Konut Satış İstatistikleri"ne göre, Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 127 artarak 134 bin 731 oldu. Konut satışları bir önceki yılın haziran ayına göre ise yüzde 29,1 azaldı. Sektör temsilcilerine göre azalışın sebebi ise geçen sene konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşürülmesi ve yeni yapılan konutlardaki indirim kampanyaları olarak görülüyor. Emlak sektörü temsilcileri, konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşürüldüğü takdirde konut satışlarının artabileceğini söylüyor.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA

Konut satışlarına göre en çok konut satılan il ise İstanbul oldu, İstanbul’da da en çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Beylikdüzü olarak göze çarpıyor.

Sektör temsilcilerinden Mustafa Hakan Özelmacıklı, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların konut sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

"KONUTUN YERİ GÖRÜLMELİ VE İNCELEME YAPILMALI"

Özelmacıklı, "Pandemi nedeniyle mayıs ayında dışarıya çıkamadığımız bir dönemden geçtik. Gayrimenkul alınabilmesi için konutu yerinde görmek ve incelemek gerekiyor. Mayıs ayı bu nedenle konut satışlarında verimsiz bir dönem oldu diyebiliriz. Konut satışlarının tekrar hareketlenmesi için faiz oranlarının düşük olması gerekiyor. Burada yüzde 1 seviyesinin direnç olduğunu ve bunun altında yapılacak yeni dönem kampanyaların gayrimenkul satışlarını çok daha büyük faydalar sağlayacağını söyleyebiliriz.’’ ifadelerini kullandı.