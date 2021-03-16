Konut satışlarında taksit sınırı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarındaki taksit sınırının kaldırılmasına karar verdi.

Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiye müjdeli haber Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, konut satışlarındaki taksit sınırlaması ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TAKSİT SINIRI KALDIRILDI

Yönetmeliğine göre konut satışları, taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı.

Halihazırda, söz konusu hükümde konut satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.