Petrol
105.17
-5.63%
Euro
16.25
0.01%
Dolar
14.67
-0.01%
Altın
913.86
0.01%
Borsa
2233
0.14%
Bitcoin
675.245
-2.57%
BTXN Coin
36.62
-1.02%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C
    Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam yapıldı

    Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam yapıldı

    Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam geldi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 23:59
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 00:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son dakika olarak 1 Nisan itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgaza %35 zam haberi geldi.

    Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam yapıldı.

    1 NİSAN 2022 İTİBARİYLE KONUTLARA YÜZDE 35 ZAM

    BOTAŞ yaptığı açıklamada, "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu." dedi.

    Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam yapıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Japonya’da reşit olma yaşı 18’e indirildi
    Dünya

    Japonya’da reşit olma yaşı 18’e indirildi

    Kullanmıyorsanız fişi çekin! İşte kapalı olduğu halde elektrik tüketen cihazlar
    Yaşam

    Kullanmıyorsanız fişi çekin! İşte kapalı olduğu halde elektrik tüketen cihazlar

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir