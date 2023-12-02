Konutların farklı fiyatlarla ilana verilmesi yasaklandı Taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, aynı yerle ilgili farklı fiyatlarla birden fazla ilan giremeyecek.

AA & Ensonhaber

Ticaret Bakanlığı, mevcut "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapmayı amaçlayan bir taslak hazırladı.

2018 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan mevcut yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan zorlukları gidermek ve sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerine cevap vermek hedefleniyor.

Taslak, emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için gereken şartlarda düzenlemeler içeriyor ve ilgili kurumların görüşüne sunuldu.

Bu çerçevede, mesleki deneyim şartını karşılayamayan ancak diğer gerekli koşulları sağlayan emlak işletmelerinin yetki belgesiz faaliyet göstermelerine engel olmak amacıyla mesleki deneyim şartının kaldırılması öngörülüyor.

Böylece, sektörde yaşanan sorunların çözülmesi ve daha etkin bir düzenlemenin sağlanması amaçlanıyor.

Taşınmaz ilanlarında aynı konut, farkli fiyatlarla konamayacak

İnternet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülüklerde de düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı yere ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin verilmeyecek.

Buna göre, gerekli diğer koşulları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamayan emlak işletmelerinin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek ve sektörde bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla mesleki deneyim şartı kaldırılacak.

Kurala aykırı şekilde verilen ilanlara yönelik ilgili kanunlarda bulunan suçun niteliğine göre farklı miktarlarda para cezaları uygulanacak.

Öte yandan, yetki belgesi verilme şartlarından "kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması"na ilişkin kural, "kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması" şeklinde değiştirilecek.

Yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyeti yürütenlere yönelik idari para cezalarının uygulanması il müdürlüklerine devredilecek.