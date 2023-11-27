Konutta kira arttı, amortisman süresi azaldı Konutlara yapılan yatırımın ne kadar sürede geri dönüş sağlandığı incelendi. En fazla konut satılan 10 ildeki ortalama geri dönüş süreleri belirlendi. 2023 verilerine göre Ankara'da alınan konutların, en kısa sürede kendini finans ettiği görüldü.

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Kiralardaki fahiş artış, konut sahiplerinin yaptıkları yatırımların, eskiye göre daha kısa sürede kendilerine geri dönüşünü sağladı.

Konutlar, ikamet etmenin yanı sıra bir yatırım aracı olarak satın alınıyor.

Alınan konut kiraya verildiğinde elde edilen kazanç ve değerlenmesi ile birlikte belirli bir süre sonra kendi kendisini amortisman ediyor.

Büyükşehirlerden alınan konut miktarı diğer illere göre daha fazla seyrediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki konut satışları liderliğini koruyor.

Peki hangi şehirlerde alınan konutlar, ne kadar zaman sonra sahibine kendisine ödenen rakamı tekrar geri kazandırıyor?

2023’te en kısa geri dönüş Ankara'da

TSKB gayrimenkul değerlendirme kaynağına göre 10 ilde ortalama geri dönüş süresi incelendiğinde 2023’te en kısa geri dönüşün, 15-18 yıl ile Ankara'da yaşandığı görüldü.

İstanbul ve Bursa'daki yatırımların geri dönüş hızı arttı

2021, 2022 ve 2022 yıllarının değerlendirdiği verilere göre İstanbul ve Bursa'daki yatırımların üç yıl öncesine göre daha kısa sürede kendisini amorte ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da geri dönüş: 18-21 yıl

10 ilde ortalama geri dönüş sürelerine bakıldığında İstanbul’da 2021’de 20-23 yılda, 2022’de 19-22 yılda ve 2023’te 18-21 yılda geri dönüş elde edildi.

Ankara'da geri dönüş: 15-18 yıl

Aynı değerlendirmeye göre, Ankara’da 2021’de 15-18 yılda, 2022’de 18-21 yılda ve 2023’te 15-18 yılda geri dönüş elde edildi.

İzmir'de geri dönüş: 18-21 yıl

İzmir’de geri dönüş oranı 2021’de 17-20 yıl, 2022’de 20-23 yıl ve 2023’te 18-21 yıl oldu.

Antalya'da geri dönüş: 16-18 yıl

Antalya’da geri dönüş oranı 2021’de 16-18 yıl, 2022’de 14-16 yıl ve 2023’te 16-18 yıl oldu.

Bursa'da geri dönüş: 18-21 yıl

Bursa’da geri dönüş oranı 2021’de 19-22 yıl, 2022’de 18-21 yıl ve 2023’te 18-21 yıl oldu.

Mersin'de geri dönüş: 18-21 yıl

Listenin ikinci 5'inde yer alan Mersin’de 2021’de konut yatırımları kendisini 15-18 yılda amorti ederken, 2022’de bu rakam 19-22 ve 2023’te ise 18-21 oldu.

Konya'da geri dönüş: 20-22 yıl

Konya’da bir konut yatırımı kendisini 2021’de 18-20 yılda kendisini amorti ederken 2022’de bu rakam 19-21 yıl ve 2023’te 20-22 oldu.

Kocaeli’de geri dönüş: 18-21 yıl

Kocaeli’de 18-21 yıl iken 2022’de 19-22 yıl ve 2023’te 18-21 yıl oldu.

Gaziantep'te geri dönüş: 16-18 yıl

Gaziantep’te 2021’de amorti süresi 21-22 yıl, 2022’de 22-24 yıl ve 2023’te ise 16-18 yıl oldu.

Balıkesir'de geri dönüş: 21-41 yıl

Balıkesir’de ise yatırım için alınan bir konut kendisini 2021’de 22-25 yılda amorti ediyorken 2022’de 23-26 yıl ve 2023’te ise 21-24 yılda amore ediyor.