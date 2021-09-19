Konutta üretimi inşaat enflasyonu durdurdu

Konut fiyatları ve kiralardaki artış tartışılmaları birbirini tetikledi. Sorunun nedeni araştırıldığında karşımıza “konut üreticisinin maliyet enflasyonu” çıkıyor.

Konut üretim fiyatlarının artmasında emtia fiyatlarından, inşaat malzemeleri ve arsa fiyatlarına kadar pek çok etken rol oynuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayınladıkları endeksleri fiyat artışına ışık tutsa da piyasada yaşanan artışlar görünenden çok daha derinde.

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre inşaat maliyetleri temmuz itibarıyla son bir yılda yüzde 44,76 artış gösterdi.

Konut üreticisinin maliyet enflasyonu durmadan artıyor. Mayıs 2020'den Eylül 2021'e kadar dolar/TL yüzde 21,97 yükselirken, inşaat demiri yüzde 102, hazır beton yüzde 69, çimento yüzde 52 artış gösterdi.

Tüm bu artışlarda koronavirüs salgınının da getirdiği kısıtlamalarda etkilenen emtia fiyatlarını görmezden gelemeyiz.

EMTİA FİYATLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ KONUT FİYATLARINA DA YANSIDI

Pandemi ile emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş konut fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu.

MÜTEAHHİTLER SON DÖNEMDE ÇİMENTO FİYATLARINDAKİ ARTIŞI PROTESTO ETTİ

Maliyet artışından şikayet eden müteahhitler çimento fiyatlarını protesto için inşaatları durdurdu.

ÇİMENTOCULAR DÜNYANIN EN UCUZ ÇİMENTOSUNUN TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Müteahhitlere çimentoculardan yanıt gecikmedi. Sektör temsilcileri, dünyanın en ucuz çimentosunun Türkiye'de olduğunu, müteahhitler konut fiyatlarını yüzde 50 indirirse çimentoyu bedava vereceklerini söyledi.

KONUT FİYATLARI ARTIŞI SÜRÜYOR

Tartışmalar devam ederken, tahminler konut fiyatlarının yüzde 100'e varan oranlarda artacağı yönünde.

ÜRETİMİN ÖNÜ KESİLDİ

Bir önceki yılın maliyetleriyle ev satan bir üretici bugün yeniden inşaat için kolları sıvadığında yükselen fiyatlarla aynı rakamlara ev satamaz durumda. Böylelikle yeni üretimin önü kesiliyor ve zararla karşı karşıya kalınıyor.

ORTA VE ALT SEGMENTTE EV İNŞAATI İLE UĞRAŞANLAR DAHA ÇOK DERTLİ

Bu durum lüks konut üreticilerinden çok orta ve altı segmentte ev inşa etmeye çalışan üreticiyi en çok vuruyor.

TÜİK’İN TEMMUZ VERİLERİ MALİYETİN YÜZDE 44,76 ARTTIĞINI BELGELİYOR

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Temmuz ayında yüzde 44,76 arttı. Malzeme endeksindeki artış yüzde 56,4 oldu.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 arttı.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ VERİLERİNE GÖRE DE KONUT FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 31 ARTTI

Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi ise temmuzda yüzde 31 arttı.

PİYASA VERİLERİNE GÖRE MALİYETLER YÜZDE 100 ARTIŞ GÖSTERİYOR

Ancak bu veriler piyasada iş yapanlara daha farklı yansıyor. Üreticilerin maliyet kalemlerindeki artışlara göre maliyetler yüzde 100'ü aşıyor.

KONUT MALİYETİNİ OLUŞTURAN ANA KALEMLER

Konut maliyetini oluşturan ana kalemlerin çoğunda yıllık fiyat artışları enflasyonun ve endeks artışının üzerinde. Konut maliyetini oluşturan ana kalemler; arsa, işçilik, çimento, demir-çelik, seramik kaplama malzemeleri, mermer, boya, alçı, plastik doğrama, ahşap inşaat gereçleri ve cam olarak sıralanıyor.

MALİYETLER ARASINDA EN BÜYÜK PAY ARSALARIN

Bu maliyetler arasında özellikle büyükşehirlerde en büyük payı arsa alıyor. Türkiye’de arsa maliyetinin toplam konut maliyeti içindeki payı yüzde 40’lara, hatta bazı bölgelerde yüzde 60’lara kadar çıkıyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ, İŞÇİLİK VE TESİSAT MALZEMELERİ İKİNCİ EN BÜYÜK GİDER KALEMİ

Bina inşaat maliyetleri içinde arsa payını genel inşaat malzemeleri, işçilik ve tesisat malzemeleri izliyor.

İNŞAAT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ İNŞAAT MALZEMESİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞTAN KAYNAKLANIYOR

İnşaat maliyetlerindeki artış, döviz kurundaki değişim sonucu inşaat malzemesi fiyatlarındaki artıştan ve de özellikle inşaat demiri fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.

Mayıs 2020'den Eylül 2021'e kadar dolar /TL yüzde 21,97 artarken, inşaat maliyeti yüzde 44,76 arttı.

Temmuz 2020'de ortalama dolar kurunu 6,85 aldığımızda da artış yüzde 23,21 olarak hesaplanıyor.

MALZEME FİYAT ARTIŞI TABLOSU: