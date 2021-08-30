Konya Ovası'na ekilen pancarda sorunsuz ilerleniyor

Kuraklığa karşı Konya Ovası'nda üretime geçilen en zahmetli ürün olarak bilinen pancarın durumu incelendi. Şu ana kadar üründe herhangi bir soruna rastlamadı.

Konya Ovası'nda, yaşanan kuraklığa rağmen pancar ekimi yapılan ve sulanan yerlerde fazla bir olumsuzluk görülmediği, pancar ve buna benzer alternatif ürünlerin olumlu seyrettiği bildirildi.

KONYA OVASI TÜRKİYE'NİN TAHIL AMBARI

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen ve 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovası, hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimi yapılarak ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

"ŞU AN PANCAR VE BUNA BENZER ALTERNATİF ÜRÜNLERİMİZ OLUMLU SEYREDİYOR"

Son zamanlardaki kuraklığın ovaya etkisini anlatan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, “Yaz aylarında hiçbir şekilde yağış alamadığımız için üreticilerimiz açısından suya ister istemez mevcudundan daha fazla yükleniyoruz. Yer altı kuyularında daha çok su kullanıldı ve bu da gerek enerji maliyeti açısından dezavantaj oluşturdu gerekse de kıymetli suyumuzu daha fazla kullanarak suyumuzu daha fazla sorun haline getirdik. Tabii böyle bir kurak zamanda elimizde bir imkan varsa yer altı suyuna yüklenmeyeyim diyerek üretimden vazgeçme şansımız da yok. Şu an pancar ve buna benzer alternatif ürünlerimiz olumlu seyrediyor.

"TEK SORUN FAZLA SU KULLANMAK"

Tek sıkıntımız fazla su kullanmak ve yer altı sularımızın daha alt seviyelere kadar düşmüş olması. Aksi halde baharlık yetiştirilen ürünlerde bir sıkıntı gözükmüyor.” ifadelerini kullandı.

"PANCAR İŞİ ZAHMETLİ"

Konya’nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Apil Avcı, “Normalde pancar ekimi nisan ayının başında başlar. Normal aralık ayındaki toprak hazırlığının ardından ekimi yapılır. Daha sonra sulaması yapılır. Ürünler çıktıktan sonra bazı ilaçlama yapılır, çapa yapılır, devamlı bakımı yapılır. Eylül ayında başlayan söküm zamanı aralık ayına kadar devam eder. Pancar işi biraz zahmetli iş, emek istiyor. En büyük sorunumuz ise çapa, bazen çapa yaptıracak kişi bulamıyoruz. Çapalanmasa da olmuyor ama bu sorunu akıllı tohum sayesinde hafifletiyoruz, verimi de güzel bir ürün şimdilik.” şeklinde konuştu.