Sulama konusunda ve su kaynaklarının kullanımı konusunda son dönemde pek çok tartışma yaşandı. Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" devreye girdi.

Kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monteli fıskiyelerle tarla sulama sistemi yaygınlaşıyor. Konya Ovası'nda da kullanılan bu motorlu sulama sistemi çiftçinin işini kolaylaştırıyor.

Tarımda modernizasyon ve teknolojik gelişmeleri Konya'daki çiftçiler yakından takip ediyor.

Sistem, iş gücü ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlıyor

Sektördeki yeniliklere ayak uydurmaya çalışan Konya Ovası'ndaki üreticiler, tarla bitkileri yetiştirmede iş gücü ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlayan sulama sistemlerini tercih ediyor. Daha çok Yemlik bitki ve hububat ekili arazilerin sulamasında kullanılıyor.

Sulama tesisatının yer değişimini ortadan kaldıran, kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monte edilen fıskiyeli sistem beğeni gördü.

Konya Ovası'nda 'motorlu sulama sistemi' çiftçinin imdadına yetişti ViDEO

"Elektrik sarfiyatında yüzde 50'ye yakın azalma var"

Merkez Karatay ilçesi Çengilti Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ali Yıldız, tarlasına 3 yıl önce motorlu sulama sistemi kurdurduğunu söyledi. Yıldız, sistemin iş gücünde ve enerji sarfiyatında önemli avantaj sağladığını aktararak, "Basit bir sistem ama insan gücü ve enerji sarfiyatında yüzde 70 oranında avantaj sağlıyor. Girdi masraflarımızda bu sistem sayesinde önemli oranda düşüş var. Gören çiftçiler soruyor, bilgi alıyor. Bölgede kurduranlar var." diye konuştu.

210 dekar arazi bir işçiyle sulanıyor

Yıldız, 210 dekar yonca ekili arazisinin bir işçiyle sulandığını belirterek, "Normalde burayı 4-5 işçiyle suluyorduk. Şu anki sistemle 1 kişi suluyor. Öte yandan zamandan da tasarrufumuz var. Yağmurlama sistemiyle 8-10 gün süren sulama bu sistemle 5-6 günde bitiyor. Elektrik sarfiyatında yüzde 50'ye yakın azalma var. Kuyumuz 10 gün boyunca hiç durmadan çalışırken şimdi 5-6 gün çalışmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Yağmurlama sisteminden daha verimli

Tarlada çalışan işçi Ertan Kuşçuoğlu da tek başına sulama yaptığını ve hiç yorulmadan çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yağmurlamada 4-5 kişi olması lazım. Yonca tarlasında çamur içinde yürümek de zor olduğu için uzun sürüyordu. Bu sistemde kendi başıma geceli gündüzlü 4 günde sulamayı bitiriyorum. Mahsul de fazla susamıyor. Belirli aralıklarla büyük tekerlerin olduğu, 360 metre uzunluğundaki hat üzerinde 50 fıskiye var. Bu hattı, ortadaki benzinli motor ileri geri hareket ettiriyor."