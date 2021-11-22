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    Konyaaltı’ndaki ilk muz serasında üretim başladı

    Antalya'da muz üretimi, yeni yatırımlarla oluşturulan seralar aracılığı ile artarak devam ediyor.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:48
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    Konyaaltı’ndaki ilk muz serasında üretim başladı

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi sınırlarında yaklaşık 16 dekar arazi üzerinde 2020 yılında temelleri atılan ve 3 bin 200 adet muz fidanı bulunan serada, ilk defa muz üretimi gerçekleştirildi.

    Kubilay Demircan isimli üreticinin hayata geçirdiği muz üretim tesisi, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve teknik personeller tarafından ziyaret edildi.

    KONYAALTINDA İLK MUZ SERASI

    Üreticinin muz serasında modern sistem teknolojileri kullanması ile Konyaaltı’nda, ilk kez yetiştiriciliği yapılan muz üretimi gerçekleştirilmiş oldu.

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    “İLERLEYEN YILLARDA MANGO, PAPAYA VE PASİFLORA ÜRETECEĞİZ”

    İlerleyen günlerde ilk hasadını gerçekleştirmenin heyecanı yaşayacağını belirten tesis sahibi Kubilay Demircan, bundan sonraki yıllarda tropik bitkiler üretimini genişleteceğini ve ilerleyen yıllarda mango, papaya ve pasiflora gibi alternatif ürünlerin üretimini hayata geçireceğini planladığını ifade etti.

    İlçe müdürü Otruş tarafından, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 başvuruları hakkındaki tebliği anlatıldı.

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    Konyaaltı’ndaki ilk muz serasında üretim başladı #3

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