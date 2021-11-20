Kasetçiler teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemde müzikseverlerin sık sık uğradığı mekanlardandı. Yeni çıkan kasetler, özel siparişle yaptırılanlar derken bunlara zamanla video kasetler de eklendi.

Bir dönem herkesin uğrak mekanlarından olan kasetçiler, mesleki açıdan yaşadıkları zirveyi uzun zamandır geride bırakmış durumda. Kendilerine ait meslek teşkilatları da olan bu esnaflardan bazıları işlerinin başından ayrılmadı. Kaset ve videoculuk aynı zamanda bir yaşam biçimi, kültür ve birikim istediği için mesleği bırakmayanları görünce insan şaşıramıyor. Ama tabii kendilerine gelen müşterileri var mı diye de merak etmiyor değiliz.

Konya'da kasetçiliği bırakmayarak zamana ve teknolojiye direniyor VİDEO

KASETÇİLİK MACERASI 40 YIL ÖNCE SEYYAR OLARAK BAŞLADI

Konya’da 40 yıl önce seyyar olarak kasetçiliğe başlayan daha sonra tarihi Bedesten Çarşısı'nda dükkan açan Eyüp Mermer, 20 metrekarelik dükkanında satışa sunduğu binlerce nostalji, arabesk ve Türk halk müziği kaseti ile zamana ve teknolojiye karşı ayakta duruyor.

32 YILDIR BEDESTEN ÇARŞISI'NDA

Kaset satan 72 yaşındaki Eyüp Mermer, silinmeye başlayan kaset kültürünü 32 yıldır 20 metrekarelik dükkanında yaşatmaya çalışıyor.

MÜDAVİMLERİ VE KOLEKSİYONCULAR GELİYOR

Gelişen teknoloji karşısında kaset ve plakların zor satıldığını ancak müdavimleri bulunan ve koleksiyoncuların kendisinden kaset aldığını ifade eden kasetçi Mermer, kaset severlerden halen ilgi gördüğünü ifade etti.

DÜKKANDA 30 BİN KASET VAR

Dükkanında 30 bin kaset olduğunu ve çoğu sanatçıya ait kasetleri de bulundurduğunu belirten Mermer, “Ben seyyarlıktan başladım. 40 sene falan oldu. 32 yıldır da buradaki dükkandayım. Eskiden işlerim daha güzeldi zaman da daha güzeldi. Şimdikinden daha güzeldi. Bazı zorlukları vardı seyyar olmanın ama işlerimiz şimdikinden daha iyiydi.” dedi.

SEYYAR OLARAK BAŞLADI, DÜKKAN AÇTI

Seyyarlık yaptığı yıllarda dükkan açmaya karar veren kasetçi Mermer, “Burayı açmamın sebebi benim elimde çok kaset vardı. Sonra düşündüm ben bir dükkan açayım hem kasetler için hem de kendim için iyi olacağını düşündüm. Daha sonra burayı açtım.





ARAÇLA ÇEVRE İLÇELERİ DOLAŞTIM

Toptan satmaya başladım aynı zamanda araba aldık kamyonet tarzı. Onunla ilçelere ve diğer illere de satışını yaptık. Tabii bunların şimdiki teknolojiden dinlemek ile kasetten dinlemek farklı. Bunun tadını bilen kasetten vazgeçemez. Buraya gelen müşterilerimiz ben internetten dinliyorum ama kasetteki zevki alamıyorum diyor.” şeklinde konuştu.

"50 YILLIK ALIŞKANLIK"

50 yıldır kaset dinlediğini ve kasetlerden vazgeçmediğini belirten kaset müşterisi Mehmet Ali Yıldız da, "1970 yılların başından beri biz bununla büyüdük. Biz kaset çocuğu olarak büyüdük radyo ile büyüdük. Yurttan seslerin son demlerin sonuna yetiştiğimizi biliyorum. Ahmet Özdemir hayatımıza girdi işte piyeste, Neşat Ertaş Mehmet Erenler, Müzzeyyen Senar’dı falan. Daha sonra 1980’li yıllarda biraz daha arabesk tarafına kaymamız oldu. 1990'lı yıllardan itibaren Konya türkülerine, kasetlerine dönüş oldu. Yine klasikler gazelden tut; Neşat Ertaş, Bedia Akartük, Gülşen Kutlu gibi. Yaklaşık 50 yıllık bir alışkanlık. Bu haz çok farklı bir haz bunu ben herkeste göremiyorum. Başka da bilmiyorum sağ olsun Eyüp abi sayesinde daha aradıklarımızdan buluyoruz. Buraya geldiğim zaman çocukluğumdan kendimden bir şeyler buluyorum.





BURADA NOSTALJİ YAŞIYORUM

Çok klişe bir laf olacak ama ben burada nostaljiyi yaşıyorum.” diye konuştu.