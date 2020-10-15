Konya’da pandemi süreci soba satışlarını artırdı

Unutulmaya yüz tutmuş sabalar, koronavirüsün etkisi ile insanların doğal kaynaklara yönelmesiyle birlikte eski popülerliğine kavuştu. Hatta ihracatı bile artış gösterdi.

Konya’da pandemi süresince şehirden uzaklaşan vatandaşların bahçeli evlerine gitmesinin ardından havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ile soba satışları da artış gösterdi.

VATANDAŞLAR BAHÇELİ EVLERİ TERCİH EDİNCE, SOBA BİR GEREKSİNİM OLDU

Mart ayından bu yana yaşanan koronavirüsle mücadele kapsamındaki kısıtlamalarda vatandaşlar, bahçeli yerleri tercih etmeye başladı.

“KORONAVİRÜSTEN DOLAYI MİLLET BAHÇELİ EVLERE GİDİYOR”

Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanında soba satışı yapın ve 31 yıldır bu işle uğraşan Mehmet Avgören, işlerinin iyi olduğunu ve sezonun açıldığını söyledi. Hızlı çalıştıklarını anlatan Avgören, “Kriz bizi vurmadı diyelim inşallah. İhtiyaçtan ve korona virüsten dolayı millet bahçeli evlere gidiyor. Bahçeli evlere gidilmesinden dolayı sobaya rağbet var. Kuzine soba daha da ağırlıklı olarak satılıyor. Tabii insanlar bahçede olduğu için sobasında balığını, patatesini yapıyor, evini ısıtıyor. Ayrıca da sobanın verdiği tadı hiçbir şey vermez. Neden? Çünkü doğal olduğu için. Her şey eskiye dönük.

SOBANIN NOSTALJİSİ VAR

Güğüm veya çaydanlığı üzerine koyduğumuz zaman buhar yapıyor. Buhar insan vücuduna hem yararlı hem de eskiye yönelik bir nostaljisi var sobanın.” dedi.

“YURT DIŞINA İHRACATIMIZ ÇOĞALDI”

Avgören, “Bu seneki artış yurt dışına ihracatımız çoğaldı. Bayağı bir ithalat ihracat var. Bizlerden kaynaklanmıyor, imalatçılardan dolayı. Ancak fiyatlarımızda yükselme var. Geçen sene 300 lira olan soba bu sene 400 lira. O şekilde bir artış oldu.” ifadelerini kullandı.