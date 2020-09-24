Konya'dan Amerika'ya silah ihracatı hızlandı

Pandemi döneminde silah satışlarında büyük artışın yaşandığı Amerika'nın ihtiyaçlarını Konya Beyşehir'deki silah üreticileri karşılıyor.

Yıllardır silah konusunda büyük bir marka haline gelen Amerika'da halkın da bireysel silahlanma konusundaki merak gayet iyi biliniyor.

Zaman zaman tartışmalara neden olan bireysel silahlanma, pandemi döneminde fazlasıyla arttı.

Salgın nedeniyle evden çıkamayan Amerikalılar, silah alımı yapmaya başladı. Ülkede en çok satılan ikinci ürün silah oldu.

Bu durum, Konya Beyşehir'deki silah üreticilerine de büyük katkı sağladı.

BEYŞEHİR'DE 7/24 SİLAH ÜRETİMİ

Yıllardır silah üretip yurt dışına ihraç eden Beyşehir'deki silah üreticileri, yoğunluk nedeniyle gece mesaileri de yapmaya başladı.

180 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Satışların artması ihracattaki hedefi de 130 milyon dolardan 180 milyon dolara çıkardı.

13 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Beyşehir'de yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığı sektör, pandeminin olumsuz etkilerini yaşamadı.

Konya Beyşehir'deki silah üretimin en büyük kısmını Huğlu sırtlanmış durumda.

HUĞLU'NUN BAŞARI HİKAYESİ

Son dönemde Beyşehir'den dev silah üreticilerinin bulunduğu Amerika'ya çok sayıda silah satmayı başaran şirketin hikayesi ise, markanın internet sitesinde şöyle anlatılıyor;

"I.Dünya Savaşı sırasında Mustafa isimli bir büyüğümüzün askere alınmasından sonra ordudaki görevi itibariyla silahlarla tanışması, av tüfeği sanatımızın doğmasına öncü olmuştur. Huğlu insanının sanata ve sanayiye ve gelişime yatkın olması, bu büyüğümüzün silah tamirciliğini yaygınlaştırmasına, eski dolma tüfek ve silahların onarımını yaparak zaman içerisinde de imalatına başlamasına sebep olmuştur. Bölgenin coğrafi konumu sebebiyle zamanla bütün kasaba halkının tüfek imalatına olan ilgisi artmıştır. Bu artış kurumsal bir çatı altında toplanmayı kaçınılmaz hale getirmiştir.

1962 yılına kadar bireysel imalatçılık devam etmiş ve 16 Kasım 1962 yılında 165 üyesi ile kurumsal bir kimliğe bürünmüş ve bugün itabari ile dünyada bilinen ilk 10 üretici firma arasına giren, kalitesiyle ünlü HUĞLU AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ kurulmuştur. Kendine güvenen sanatkar insanlar, yükseklerin ve gücün simgesi olan çift başlı kartalı kendilerine sembol şeçmişlerdir. Kooperatifin kurulmasından sonra daha düzenli ve sistematik bir yapı olmuştur. Bu oluşum ürün yelpazesini genişletmekte, kalitenin daha yüksek seviyelere taşınmasında büyük rol oynamıştır. Tek kırma tüfek imalatı ile başlayan bu serüven, 1962 yılından sonra çifte, seksenli yıllara doğru süperpoze, doksanlı yılların başlarında da yarı otomatik ve pompalı tüfek imalatıyla devam etmiş olup edindiği bilgi ve tecrübesi ile kullanıcının isteği doğrultusunda zengin opsiyonlarıyla sektöründe en geniş ürün yelpazesine sahip bir konuma gelmiştir.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE SİLAH İHRACATI

Bugün itibariyla 17.000 m2 si kapalı toplam 25.000 m2 alanda faaliyet gösteren firmamız, 548 üye ve 450 çalışanıyla ürettiği tüfeklerin %80 ini başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa'dan Norveç'e, Lübnan'dan Botswana'ya, Şili'den Filipinlere kadar 50'nin üzerinde ülkeye ihraç etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Firmamız uluslararası geçerli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ile hem yurt içi hem yurt dışındaki konumunu daha yüksek seviyelere çıkartmıştır."