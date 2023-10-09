Konya’dan ihracatta rekor geldi Eylül ayında Konya, tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdi.

AA

Eylül ayında tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atan Konya yüzde 12,1 artışla 328,3 milyar dolar ihracat yaptı.

Türkiye’nin ihracatını yüzde 0,3 artırdığı eylül ayında Konya, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 1,7 pay aldı.

İlk 9 aylık ihracat da yüzde 3,3 artışla 2,508 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla Konya en çok ihracat yapan 10. şehir oldu.

"Konya en çok ihracat yapan şehirler listesinde 10. sırada"

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kentin ihracatçı sayısı ile de öne çıktığını belirterek şu açıklamada bulundu:

Türkiye’nin ihracatı 2023 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında artarak 22 milyar 670 milyon dolar oldu. Konya’nın Eylül ayında ihracatı da yüzde 12,1 artarak 328 milyon 312 bin 277 dolar olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında Konya, Türkiye ihracatının yüzde 1,70’ini gerçekleştirmiştir. Şehrimizin 2023 yılı Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında artarak 2 milyar 508 milyon 272 bin dolara ulaşmıştır. Bu rakama göre Konya en çok ihracat yapan şehirler listesinde 10. sırada yer almıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)