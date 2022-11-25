KoopBakkal projesi aralık ayında 6 ilde başlıyor

Tüketicinin daha uygun fiyatlı ürünlerle buluşması için Tarım Kredi, 2023'te 3 bin noktada tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın, Tarım Kredi Marketler ve KoopBakkal projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KoopBakkal Projesi'nin Aralık 2022 itibarıyla ilk etapta 6 ilde başlatılacağını belirten Aydın, bu illerin Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara olduğunu aktardı.

"Tarım Kredi ürünleri yıl sonuna kadar 2 bin noktada satılacak"

Aydın, Tarım Kredi ürünlerinin yıl sonuna kadar 2 bin noktada tüketiciyle buluşacağını belirterek, 2023'ün ilk yarısında ise hedeflerinin bunu 3 bin noktaya çıkartmak olduğunu söyledi.

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"KoopBakkal'a 250 bayilik verilecek"

Projede, pilot uygulama dahilinde 250 bakkala bayilik verilmesinin planlandığını dile getiren Aydın, "2023 içerisinde gelişmekte olan depo ve lojistik ağına uygun illerde KoopBakkal projesiyle asgari 1000 noktaya ulaşılması hedeflenmektedir. Son etapta proje ülke geneline yaygınlaştırılarak 5 büyükşehrimizde 100'ün üzerinde, kalan şehirlerimizde ise 50'şer adet bakkal sisteme dahil edilecektir." diye konuştu.

"KoopBakkal'da 120 temel tüketim maddesi satılacak"

Aydın, KoopBakkal projesine un, makarna, salça, bakliyat, ayçiçeği yağı, zeytin ve zeytinyağı, süt ürünleri, çay, şeker ve temizlik ürünleri gibi yaklaşık 120 temel tüketim maddesinin satışı ile başlanacağını duyurdu. Aydın, "KoopBakkal'da satılan ürünlerin fiyatları Tarım Kredi Marketler ile aynı raf fiyatında olacak." dedi.

"75 ila 150 metrekare arasında ve tek şube olacak"

Projeye başvuruların elektronik ortamda yapıldığını ve değerlendirmenin pilot illerdeki Bakkallar Odası ile müştereken yürütüleceğini aktaran Aydın, projeye dahil edilecek bakkalların büyüklüklerinin 75 ila 150 metrekare arasında ve tek şubeli olacağını ifade etti.

"Alkollü ürün satışı yapmayan bakkallar projeye dahil edilecek"

Alkollü ürün satışı yapmayan bakkalların proje kapsamında olacağını vurgulayan Aydın, "Finansman ihtiyacı olan bakkallarımıza Halkbank tarafından uygun koşullarda kredi desteği verilecektir. Projenin detayları önümüzdeki günlerde Tarım Kredi-Halkbank-Bakkallar ve Bayiler Federasyonu tarafından bir lansmanla kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Zarar etmiyoruz, kâr da etmiyoruz"

Aydın, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir markette diyelim 1.500 ürün bulunuyor, bunların 750'si direkt üreticiden veya kooperatiften alınarak TK markası taşıyor. En ucuz olduğumuz 70 ana ürünü yıl sonuna doğru 100 ürüne çıkaracağız. Kaliteyi en ekonomik şekilde müşterilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Zarar etmiyoruz, kâr da etmiyoruz. Yıl sonu 100 ana üründe yüzde 0,5 ile yüzde 30 arasında daha ekonomik bir fiyatla ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturacağız."