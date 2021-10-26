Kooperatifler kanunu birçok yenilikle birlikte yayınlandı

Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ve kooperatifler kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yayınlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, vergi sistemine yenilikler getirildi.

KOOPERATİFLER KANUNU TORBA YASASI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Aynı Resmi Gazete'de yayınlanan kooperatifler kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, kooperatiflerde ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek.

GENEL KURUL TOPLANTISI, ELEKTRONİK ORTAMA GİRDİ

Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Genel kurul toplantısı, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecek.

BİR ORTAKLIK PAYI DEĞERİ VE SENETLE TEMSİL EDİLMEYEN HER BİR PAYIN DEĞERİ 100 LİRA OLDU

Yasayla ortaklık payı değeri yeniden düzenlendi. Buna göre bir ortaklık payı değeri ve senetle temsil edilmeyen her bir payın değeri 100 lira olarak belirlendi. Ortaklık payının değeri, kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek.

KOOPERATİF BİRLİKLERİNE VE MERKEZ BİRLİĞİNE ÜYE OLMADAN KAMU KREDİLERİNDEN FAYDALANMA DEVRİ BİTTİ

Kooperatifler, kooperatif birliklerine; kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacak ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacak.

Bu kapsamdaki başvurularda; birlikler kooperatifleri, merkez birliği de birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamayacak.

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ KURULACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezî veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) bir yıl içinde kurulacak.

Yasaya eklenen geçici maddeye göre, kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunda olacaklar. Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılacak.