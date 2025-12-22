Kooperatiflere 4,5 milyar lira kredi desteği sağlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı gözetiminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) arasında imzalanan protokol kapsamında kooperatifler için 4,5 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın ve üretim kapasitelerini artırmanın amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesinin, kooperatifçiliğin küresel ölçekte önemini ortaya koyduğu, bu süreçte Türkiye'de kooperatifçiliğin daha güçlü ve bütüncül bir perspektif kazandığı aktarıldı.

KOOPERATİFİN KAPSAMINA GÖRE ÜST LİMİTLER

Kredi üst limitleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira, üretim ve pazarlama kooperatifleriyle küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlendi.

-Tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira

-Kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira

-Üretim ve pazarlama kooperatifleriyle küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira

"TOPLAM 4,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ HACMİ, KOOPERATİFLERİMİZİN KULLANIMINA SUNULACAK"

Bu kapsamda Bakanlık gözetiminde TESKOMB ile KGF arasında bir protokole imza atıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu protokol kapsamında toplam 4,5 milyar liralık kredi hacmi, kooperatiflerimizin kullanımına sunulacaktır. Uygulamaya alınan bu destek sistemiyle kooperatiflerimizin finansal yükünün hafifletilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

KARAR, EYLEM PLANI İLE DOĞRU ORANTILI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2025-2029 dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin, stratejik öncelikler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, "TESKOMB ve KGF işbirliğiyle imzalanan bu protokol, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik somut ve önemli bir adımdır. Destek sistemi ilk aşamada tarım satış ile kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri yanı sıra üretim ve pazarlama ile küçük sanat kooperatifleri için finansman imkanı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

AVANTAJLI FİNANSMAN ORANLARI SAĞLANACAK

Program kapsamında, avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: