Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurmak için son tarih 31 Aralık

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın içinde bilindiği durumu anlattı ve çiftçilere uyarılarda bulundu.

Şemsi Bayraktar, 31 Aralık'ın, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son gün olduğunu anımsatarak, yaşanabilecek sorunların önlenmesi için bu tarihe kalmadan başvuru yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl 65 ilde etkili olan zirai don nedeniyle tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplar meydana geldiğini bildirdi.

DON İÇİN ÇİFTÇİ DESTEKLEME ÖDEMESİ

Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığını hatırlatan Bayraktar, karara göre sigortası olmasa da ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin girdi maliyetlerinin, hasar alanları ve oranları nispetinde karşılandığını aktardı. Bayraktar, birçok çiftçinin, yanlış yönlendirmeler ve bilgi eksikliği neticesinde bu desteklere 24 Temmuz olarak belirlenen son başvuru tarihine kadar başvuramadığını belirterek, "Başvuramayan çiftçilerimiz mağdur edilmemeli ve onlar da kapsama alınmalıdır." talebinde bulundu.

ÇKS BAŞVURUSU 31 ARALIK SON TARİH

Bayraktar, 1 Eylül'de başlayan 2025-2026 tarımsal üretim dönemi ÇKS başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini bildirerek, yönetmelik değişikliğiyle miras ve intikal sorunları nedeniyle kayıt yapılamayan arazilerin kayıt altına alınmasının önünün açıldığını, kayıtlılığın arttığını ifade etti.

"BİRLİĞİMİZİN ÇKS VERİ GİRİŞLERİNİ ÜSTLENMESİYLE ÇİFTÇİMİZE DAHA İYİ HİZMET SUNULACAK"

Kayıtlı üretim bilgilerinin güncellenmesi ile ikinci ve üçüncü ekim dikim bilgilerinin bildirilmesi işlemlerinin, başvuru sahibinin talebi üzerine üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu marifetiyle yapılabileceğine dikkati çeken Bayraktar, "Ayrıca beyan edilen üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde, üretim yılı boyunca resen düzeltmeler yapılabilecek. Yine yapılan değişiklikle, hazine adına tespit ve tescil edilmiş veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinde kira sözleşmesi bulunmaması durumunda taahhütname ile başvurulabilecek." bilgisini verdi.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB arasında geçen yıl "Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının Alınması ve Veri Girişi Yetkisi Devrine İlişkin Protokol" imzalandığını, bu kapsamda 2024 yılında ÇKS veri girişlerinin üç pilot ilde ziraat odalarınca yapıldığını anımsattı.