Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nda destek miktarları artırıldı

AA

Üretimin artırılması için çeşitli bakanlıklar, farklı konularda yaptıkları destekleri zaman zaman yükseltilerek üreticilere daha fazla olanak tanımaya çalışıyor.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamındaki destek limitleri artırıldı.

Ticaret Bakanlığınca 2020'den bu yana sürdürülen KOOP-DES kapsamındaki destek limitleri, bir kez daha yükseltildi.

DESTEK ÜST LİMİTİ 400 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Buna göre, bu yıl için kooperatiflerin, makine ve ekipman alımları ile ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına yönelik destek üst limiti 400 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

Kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik destek üst limiti 60 bin lira iken 150 bin lira olarak belirlendi.

NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI DESTEĞİ ARTIRILDI

Hibe olarak verilecek makine-ekipman ve demirbaş alımı projeleriyle ilgili nitelikli personel istihdamı desteği de artırıldı.

Bu destek, bir personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya, iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkarıldı.

KOOP-DES'e yönelik proje başvuruları, 30 Mayıs'a kadar Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.