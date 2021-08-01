Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi

Pfizer/BioNTech ve Moderna koronavirüs aşılarının fiyatlarına farklı oranlarda zam yaptı.

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından geliştirilen aşılar, milyonlarca insana yapıldı.

Aşıyla ilgili kaç doz yapılması gerektiği konusunda tartışmalar devam ederken, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşı fiyatlarına zam yaptı.

PFIZER-BIONTECH 4 EURO ZAM YAPTI

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatına 4 euro zam yaptı, böylece aşının fiyatı 15.5 eurodan 19.5 euroya yükseldi.

MODERNA 25.50 DOLAR OLDU

Moderna aşısının fiyatı ise 3 dolar zamlandı.

Moderna aşısının fiyatı, 22.60 dolardan 25.50 dolara yükseldi.

60 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Financial Times, Pfizer/BioNTech'in aşı piyasasından 60 milyar dolara yakın bir gelir elde edeceğini yazdı.