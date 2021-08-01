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- Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi
Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi
Pfizer/BioNTech ve Moderna koronavirüs aşılarının fiyatlarına farklı oranlarda zam yaptı.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 16:54
Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından geliştirilen aşılar, milyonlarca insana yapıldı.
Aşıyla ilgili kaç doz yapılması gerektiği konusunda tartışmalar devam ederken, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşı fiyatlarına zam yaptı.
PFIZER-BIONTECH 4 EURO ZAM YAPTI
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatına 4 euro zam yaptı, böylece aşının fiyatı 15.5 eurodan 19.5 euroya yükseldi.
MODERNA 25.50 DOLAR OLDU
Moderna aşısının fiyatı ise 3 dolar zamlandı.
Moderna aşısının fiyatı, 22.60 dolardan 25.50 dolara yükseldi.
60 MİLYAR DOLARLIK GELİR
Financial Times, Pfizer/BioNTech'in aşı piyasasından 60 milyar dolara yakın bir gelir elde edeceğini yazdı.