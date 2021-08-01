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    Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi

    Pfizer/BioNTech ve Moderna koronavirüs aşılarının fiyatlarına farklı oranlarda zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 16:54
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    Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi

    Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından geliştirilen aşılar, milyonlarca insana yapıldı.

    Aşıyla ilgili kaç doz yapılması gerektiği konusunda tartışmalar devam ederken, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşı fiyatlarına zam yaptı.

    PFIZER-BIONTECH 4 EURO ZAM YAPTI

    Pfizer/BioNTech aşısının fiyatına 4 euro zam yaptı, böylece aşının fiyatı 15.5 eurodan 19.5 euroya yükseldi.

    Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi #1

    MODERNA 25.50 DOLAR OLDU

    Moderna aşısının fiyatı ise 3 dolar zamlandı.

    Moderna aşısının fiyatı, 22.60 dolardan 25.50 dolara yükseldi.

    Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi #2

    60 MİLYAR DOLARLIK GELİR

    Financial Times, Pfizer/BioNTech'in aşı piyasasından 60 milyar dolara yakın bir gelir elde edeceğini yazdı.

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