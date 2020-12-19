Koronavirüs aşısı turizme de iyi gelecek

TÜROB Başkanı Müberra Eresin koronavirüs aşısının gündeme gelmesiyle sektörde pozitif bir hava estiğini ifade ederek beklentilerini dile getirdi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, koronavirüs aşısının gündeme gelmesiyle pozitif bir havanın estiğini belirterek, “Turizm sektöründe bugün itibarıyla beklentimiz, yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönünde.” dedi.

“KÜÇÜK DE OLSA HAREKETLENME BAŞLADI”

Eresin, yaz döneminde haziran ayı itibarıyla başlayan pandemi sürecinde normalleşme adımlarıyla küçük de olsa bir hareketlenme başladığını ve sayıların yavaş yavaş yeniden yükselişe geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Haziran ayında iç turizm kaynaklı olarak başlayan turizm trafiği yaz ortalarında da İngiltere, Rusya, Ukrayna ve kısmen Almanya’dan başlayan turist girişleri ile az da olsa kıyı bölgelerde hareket kazandı. Bu hareket kıyı bölgeler için can suyu olurken şehir otelleri sessiz kalmaya devam etti.

İKİNCİ DALGA SEKTÖRÜ TEKRAR DURGUNLAŞTIRDI

Malum son dönemde de pandeminin yeniden yoğunlaşmasıyla turizm hareketinin yeniden duraklamaya geçtiğini söyleyebiliriz. Hastalığın ikinci dalga olarak dünyaya geri dönmesiyle ve Türkiye’de de pandemi sayılarının yükselmesiyle konaklama sektörü rakamları yine inmeye başladı. Türkiye'nin Ocak-Ekim 2020 otel dolulukları 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle yüzde 36 oldu. İstanbul’da ise Ocak-Ekim 2020 döneminde doluluk oranı yüzde 50 düşüşle 38,1 oldu.”

“SERTİFİKA, SEKTÖRE HEM ULUSAL HEM DE ULUSLARARASI DÜZEYDE REKABET AVANTAJI SAĞLADI”

Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın yaklaşık 7 aydır başarıyla uygulandığını ve 2 binden fazla tesisin sertifika aldığını dile getirdi.

Eresin, Güvenli Turizm Sertifikası programının ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi sürecinde sektöre hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağladı. Hatta bazı ülkelerde örnek uygulama olarak gösterildi. Bu sertifika ile tatilini Türkiye'de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi yeni tedbirler tanımlanıyor. Sertifika alım koşulları oldukça ağır ve 200’e yakın kriterin sağlanması gerekiyor. İşletmeler dünya çapında sertifikasyon firmaları tarafından denetleniyor. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Turizm İşletme Belgeli ve Güvenli Turizm Sertifikalarını almış otellerimizde konaklayabilirler, tek yapmaları gereken bu belgelerin varlığından emin olsunlar.”

“TURİZMİN ÖNÜMÜZDEKİ 2-3 YIL GERÇEKTEN PARLAYAN BİR SEKTÖR OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Eresin, tüm umut ve beklentilerinin pandemiyi geride bırakarak 2021’in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Bugünlerde sektör açısından sürekli negatif konuşuyoruz ama 2021 sonrası yıllar için sektöre yönelik umut doluyuz. 2021’den sonra Türkiye için de dünya için de turizm sektörünün çok büyük bir ivme ile yukarı çıkacağını umuyoruz. Herkes pandemi sürecinden çok sıkılmış durumda. İnsanlar bir an önce seyahate çıkmak istiyorlar ve bunun için şimdiden planlar yapıyorlar. Arama motorlarının raporlarına göre başta İstanbul ve Türkiye bugünlerde çok fazla gündemde. Dolayısıyla haziran, temmuz sonrası toparlanmaya başlayacak turizm sektörünün en azından önümüzdeki 2-3 yıl gerçekten parlayan bir sektör olacağına inanıyoruz.”

“TGA BAŞLATTIĞI ETKİN TANITIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMELİ”

Pandemi sonrası döneme de şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Eresin, bu konuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) başlattığı etkin tanıtım çalışmalarını sürdürmesinin çok olumlu sonuçları olacağını söyledi.

“AÇIK BÜFENİN TAMAMEN KALDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Eresin, pandeminin ilk çıktığı günlerde TÜROB olarak, koronavirüs salgınıyla ilgili alınabilecek tedbirler çerçevesinde üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, “kahvaltı tabağı ve set menü” uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararlarının bulunduğunu, ancak tamamen kaldırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

“DESTEKLERİN DEVAMI VE YENİ DESTEKLERİN SAĞLANMASI BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Müberra Eresin, turizmin yeniden yükselişe başlamasını bekledikleri döneme kadar olan, yani 2021 ortalarına kadar olan, sürecin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Eresin, turizm sektörünün 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacağını vurgulayarak, KDV indirimlerinin uzatılması, tahsis ve kiralara ilişkin desteklerin olumlu gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Sektörün bu süreci atlatabilmesi için ayrıca hali hazırda bu yıl sonuna kadar geçerli olan normalleşme desteğinin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam uygulamalarının, vergisel uygulamaların 2021 yılında da devam etmesinin çok önemli destekler olacağını aktardı.