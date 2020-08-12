Koronavirüs aşısının bulunması altın fiyatlarını düşürdü

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Rusya'da koronavirüs aşısının bulunması Amerika'nın aşı için sona doğru gelmesi piyasalarda etkisini gösterdi.

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına alması üzerine, üretim ve tüketim durma noktasına geldi.

Pandemi, dünya ekonomisini alt üst etti.

Bu sürece Amerika ile Çin arasındaki gerilim de eklenince altın fiyatları değer kazanmaya başladı.

AŞININ ETKİSİ

Uzun süre yükselişe devam eden altın fiyatlarına aşı freni geldi.

Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklaması ve Amerika'nın artık koronavirüs aşısında son adıma gelmesi altın fiyatlarını etkiledi.

GRAMIN DEĞERİ 50 LİRA DÜŞTÜ

Gramı 484 liradan satılan altın, 50 lira birden değer kaybederek 434 liraya kadar geriledi.

Altının yükseldiği dönemde insanlar kuyumculara akın etmişti. Bazı kuyumcuların önünde kuyruk oluşuyordu.