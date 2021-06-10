Koronavirüs büroların yüzölçümünü büyüttü

Koronavirüs salgınında sosyal mesafeye dikkat eden iş dünyası artık büyük ofislerde, birbirinden bağımsız alanlarda çalışma ortamlarını tercih etmeye başladı.

Aşılanmanın hızlanması ile ofislere dönüşlerin artması bekleniyor. Koronavirüs salgınının hayatımıza getirdiği yeniliklerden birisi de bu aşamada sosyal alanı fazla, geniş ofisler oldu.

"YENİ ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ OFİSLERİ FARKLILAŞTIRACAK"

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Şükrü Başyazıcıoğlu, pandemiden sonraki süreçte de bu yeni çalışma şekillerinin ofislerin işlevlerinde farklılıklara gitmesine önayak olacağını belirtti.

"UZAKTAN ÇALIŞMA ŞEKLİ GEÇİCİ"

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada birçok şirketin kısa sürelerle de olsa uzaktan çalışma modelini deneyimlediğini belirten Başyazıcıoğlu, "İş hayatında yaşanan bu değişiklik evden çalışma düzeni ile ofis çalışma sisteminin birlikte harmanlandığı sistemi de beraberinde getirdi. Pandemi ile evden çalışma, hibrit çalışma gibi çalışma yöntemleri daha çok firma tarafından kullanılmaya başlandı. Fakat bazı işler vardır ki etkileşim, sinerji ve fiziki zorunluluk gerektiriyor. Bu nedenle bu süreçte firmalar çoğunlukla hibrit modele geçti veya esnek çalışma şartları oluşturdu.

GENİŞ ALANA SAHİP MEKANLAR TERCİH EDİLECEK

Pandemiden sonraki süreçte de bu yeni çalışma şekilleri ofislerin işlevlerinde farklılıklara gitmesine ön ayak olacak. Ofislerde sosyal kolları öne çıkan, geniş alanlara sahip mekanlarla home-ofisler tercih edilecek." diye konuştu.

OFİSTE TERAS VE VERANDALAR ÖNEM KAZANDI

Yaşanan bu süreç sonrasında ofislerin tasarımlarında birtakım değişikliklerin meydana geldiğini anlatan Başyazıcıoğlu, "Bu süreçte ofislerin tasarımında değişiklikler hız kazandı. Ofiste taze havanın olması, havalandırma filtrelerinin çalışması, asansörlerde sınırlamalar, temassız giriş çıkışlar daha da önemli hale geldi. Biz de akıllı bina olmamızın avantajını yaşadık. Dokunmatik asansör sistemiyle gün içerisindeki iş yoğunluğunda bina içerisinde hızlı ve pratik bir çözüm sağladık. Geniş ofislerimizle metrekareye düşen kişi sayısının yüksek olduğu yapımızda, her bir ofise birbirinden bağımsız yüzde 100 temiz hava sağlıyoruz. Bu özel havalandırma sistemine ek olarak açılan cam sistemi ve ofislerde bulunan teraslar ile de temiz havaya ulaşımı kolaylaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.