Koronavirüs çalışma alanını internete kaydırdı

Dünyayı saran koronavirüs salgınından korunmak amacı ile getirilen kısıtlamalarla evden çalışan sayısı arttı ve satıştan toplantıya kadar tüm aşamalar online yapılmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırmasına göre, 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, bu yıl yüzde 95,3 oldu.

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTILARIN SAYISI ARTTI

Girişimlerin yüzde 30,5'i, 2020 yılı boyunca bilgisayar veya cep telefonu aracılığıyla girişimin e-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını, yüzde 25,3'ü çevrim içi toplantılarının sayısını, yüzde 24,3'ü e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını beyan etti.

DEĞİŞİMİN NEDENİ: KORONAVİRÜS

E-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin yüzde 89'u, çevrim içi toplantılarının sayısını artıran girişimlerin yüzde 93,1'i ve e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin yüzde 90,2'si bu artışların nedenini tamamen ya da kısmen koronavirüs salgını olarak ifade etti.

İNTERNETTEN SATIŞ ARTTI

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de web sitesi veya mobil uygulamalar ya da EDI aracılığı ile mal veya hizmet satışına başladığını veya satış çabalarını artırdığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 14 oldu. Bu oran, çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, salgın nedeniyle 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 15,2'sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 20,5'inin e-satışa başladığı veya satış çabalarını artırdığı görüldü.