Koronavirüs kısıtlamaları Alman ekonomisini olumsuz etkiledi

Avrupa'nın ekonomi kalesi Almanya, koronavirüs tedbirleri nedeni ile ekonomisi yavaşladı. Hazırlanan raporlar bu etkiyi rakamlarla ortaya serdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın aylık raporunda, yılın ilk çeyreğindeki kısıtlamaların uzatılması ve sıkılaştırılmasının Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceğinin altı çizildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülkede koronavirüs salgınına yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılmasının ve uzatılmasının yılın birinci çeyreğinde Alman ekonomisini baskılamaya devam edeceğini duyurdu.

SALGININ İKİNCİ DALGASINDAKİ KISITLAMALARLA EKONOMİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Raporda, Almanya'da ekonomik toparlanmanın salgının ikinci dalgasında kısıtlamaların tekrar uygulanmasıyla büyük ölçüde durma noktasına geldiği belirtilerek, “Bu yılın ilk çeyreğinde de kısıtlamaların uzatılması ve sıkılaştırılması Alman ekonomisini olumsuz etkileyecek.” ifadesine yer verildi.

SALGIN KONTROL ALTINA ALINMADAN, EKONOMİDE BİR TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Raporda, bu olumsuz etkinin kışın artan koronavirüs vaka sayılarının tekrar ne kadar hızlı kontrol altına alınabileceğine bağlı olduğuna işaret edilerek, "Kesin olan bir şey var, korona salgını gerçekten kontrol altına alınmadan, ekonomide sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşmez.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlığın raporunda, Alman sanayisinde görünümün koronavirüs salgını ve yarı iletken sektöründe tedarik darboğazı nedeniyle “ihtiyatlı” kalmaya devam ettiği vurgulandı.

TEDBİRLER, 7 MART’A KADAR UZATILDI

Almanya'da 11 Şubat’ta koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart’a kadar uzatılmıştı.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanlığı 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat'tan itibaren sınırları kapatacağını duyurmuştu.

OTOMOTİV TEDARİK ZİNCİRİ ETKİLENDİ

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) de Almanya'nın Çekya sınırındaki kısıtlamaların otomotiv tedarik zincirini etkileyerek, sektörde bir üretim kesintisi dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.