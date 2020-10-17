Koronavirüs narenciye ihracatını artırdı

Koronavirüs sürecinde insanların vücut bağışıklığını güçlendirmek için yaş meyve sebzeye yönelmesi, bu ürünlerin ihracatında ciddi artışa yol açtı.

Koronavirüsten korunmak isteyen dünya ülkeleri, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için narenciye ürünlerine yöneldi.

Batı Akdeniz'in yaş meyve ve sebze ihracatı, yüzde 28 artışla 443 milyon 931 dolara ulaştı. En büyük artış ise yüzde 108 ile turunçgillerde oldu. Portakal ihracatı yüzde 537'lik artışla rekor kırdı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre ekim ayı ortası itibariyle Antalya, Isparta ve Burdur illerinin oluşturduğu Batı Akdeniz bölgesi ihracat tutarı, 1 milyar 500 bin dolara yaklaştı.

YIL BAŞINDAN BU YANA İHDRACAT YÜZDE 2,3 ARTTI

1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasındaki toplam ihracat geçen yıla göre yüzde 2,3'lük artışla 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi.

İhracatın sektörlere göre dağılımında, geçen yıla göre yüzde 25'e yakın artış gösteren tarım sektörü, 662 milyon 512 bin dolarla ilk sırada.

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI 443 MİLYON DOLAR

Yaş meyve ve sebze sektörü ihracatı yüzde 28 oranında artarak, 346 milyon dolardan 443 milyon 931 bin dolara yükseldi.

TURUNÇGİLLERDE ARTIŞ YÜZDE 108

En büyük artış yüzde 108 ile C vitamini deposu turunçgillerde olurken, yaş meyvede yüzde 35, yaş sebzede yüzde 18'lik artış görüldü. Yaş sebze 226 milyon 157 bin dolar, yaş meyve 200 milyon 241 bin dolar, turunçgiller 17 milyon 501 bin dolarlık ihracata ulaştı.

DOMATES 100 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Yaş sebzede en çok ihracatı yapılan ürünler şöyle sıralandı; Domates yüzde 15, 6 artışla 97 milyon 921 bin dolar. Salatalık yüzde 25 artışla 14 milyon 100 bin dolar. Patlıcan yüzde 21 artışla 7 milyon 600 bin dolar. Biber yüzde 20 artışla 84 milyon 743 bin dolar. Kabak yüzde 22 artışla 13 milyon 700 bin dolar. Soğan yüzde 84 artışla 2 milyon 300 bin dolar.

PORTAKALDA YÜZDE 537'LİK REKOR ARTIŞ

Bu yılın rekor artışları ise narenciye ürünleri portakal, mandalina, greyfurt ve limonda gözlendi. Turunçgillerde geçen yıl 8 milyon 400 bin dolar ihracat geliri yüzde 108 artışla 17 milyon 501 bin dolara çıktı.

Ürün bazındaki ihracat verileri ise şöyle sıralandı; Portakal yüzde 537 artışla 5 milyon 977 bin dolar. Mandalina yüzde 116 artışla 3 milyon 843 bin dolar. Limon yüzde 23 artışla 5 milyon 800 bin dolar. Greyfurt yüzde 92 artışla 1 milyon 863 bin dolar.