Koronavirüs online oyuncak satışını ikiye katladı

Oyuncak sektöründeki üreticiler ve satıcılar için pandemi, perakende satışı düşürdü ancak online satışı iki kat artırarak önemli bir gelişmeye neden oldu.

Pandemi ile online satışlara yönelim, oyuncak sektörüne de yansıdı. Özellikle herkesin evde olduğu nisan ve mayıs aylarında online satışlarda büyük artış yaşandı.

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür, oyuncak sektöründe online satışların geçen yılın iki katı düzeyinde olduğunu söyledi.

"PUZZLE VE LEGOLAR TERCİH EDİLDİ"

Yürür, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme şansı bulan ebeveynlerin, bu süreci değerlendirebilmek için eğitici oyuncaklara yöneldiklerini belirtti. Koronavirüs günlerinde en çok puzzle'ların tercih edildiğini ifade eden Yürür, ayrıca lego ve benzeri yapım oyuncakların da yoğun talep gördüğünü anlattı.

“OYUNCAĞA AYRILAN BÜTÇE AZALDI”

Oyuncak satışlarının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini de vurgulayan Esin Yürür, "2020 yılına başlarken çocuk başına yıllık oyuncak harcamamız yaklaşık 25 dolar düzeyindeydi. Bu yıl içinde bulunduğumuz olumsuz koşullar nedeniyle pazar büyümemiz çok sınırlı kaldı. Özellikle dövizde bu yıl önemli artışlar yaşandığı için yıl sonunu bunun altında bitirme olasılığımız yüksek gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ONLİNE SATIŞLAR GEÇEN YILIN İKİ KATI DÜZEYİNDE"

Oyuncak satışı açısından yılı değerlendiren Yürür, şunları kaydetti:

"Bu yıl başında online satışların tüm perakende satışlardaki genel oranı yüzde 2,5-3'ler düzeyindeydi. Pandemi ile online satışlara yönelimi sektörümüzde de gördük. Özellikle herkesin evde olduğu nisan ve mayıs aylarında online satışlarda büyük patlama yaşandı. Ancak daha sonra perakendenin açılımı ile bu hareket biraz yavaşladı. Ancak yine de geçen yılın iki katı düzeyinde gidiyor. Yıl sonunda ortalamada online satışların toplam satışların yüzde 7-8'i olmasını bekliyoruz."

"KORONAVİRÜS ÇİN'DEN İTHALATI ETKİLEMEDİ"

Esin Yürür, oyuncak üretimi konusunda söz sahibi olan Çin oyuncaklarına olan talebin azaltmadığının belirterek şunları kaydetti:

"Teknolojiye yapmış oldukları yatırımlarla üretimde yaratmış oldukları büyük kapasite ve geniş yelpazeyi eğitimli iş gücü ile destekleyerek önemli fiyat avantajları yaratabildikleri için bu duruma geldiler. Bu nedenle Çin'de üretilen ürünleri, özellikle bizim sektörümüzde göz ardı edebilme ihtimali yoktur. Çin'de bu imkanlar sayesinde her kalitede mal üretilmektedir. En kaliteli mal da kalitesiz ve sağlığa zararlı mallar da bunun içindedir.

'ÇİN'DEN GELEN HER MAL PROBLEMLİDİR' DİYE DÜŞÜNMEMELİYİZ

Bu nedenle 'Çin'den gelen her mal problemlidir' diye düşünmemeliyiz. Toplumda bu konuda yanlış bir algı var. Çin'den gelen her malı değil, standardı düşük ve kalite sorunu olan malları hayatımızdan çıkartmalıyız. Bu konuda da diğer ülkelere göre çok sıkı olan ithalat mevzuatımız sayesinde yasal yollardan yapılan ithalatlarda gümrüklerde yapılan kontroller sayesinde düşük standarttaki ürünlerin ülkemize girişi mümkün değildir."