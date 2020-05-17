Koronavirüs salgını havacılık sektörünü sarstı

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapatılması ve mart ayından itibaren seyahat yasağının getirilmesi dünyadaki havacılık sektörünü maddi açıdan olumsuz yönde etkiledi.

Koronavirüsün ardından dünya genelinde alınan tedbirler havacılık sektörünü mali sıkıntıya soktu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), salgın nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalmasını beklediğini açıkladı. Aynı kurum, sektördeki 25 milyon istihdamın tehlikede olduğuna da dikkati çekti.

ÖNCE SEYAHAT İPTALLERİ YAŞANDI

Koronavirüs salgını başladığında, vatandaşlar mevcut seyahat planlarını değiştirmeye veya biletlerini iptal ederek ücretlerini geri almaya çalıştı.

UÇUŞLAR AZALDI

Salgın nedeniyle hava trafiği durma noktasına geldi ve bazı bölgelerde uçuşlar neredeyse yüzde 90 oranında azaldı.

YASAK, SEKTÖRÜ KIPIRDAYAMAZ HALE GETİRDİ

Zorunlu olmayan seyahatlerin yasaklanması ile hava yolculuklarına olan talep önemli ölçüde azaldı.

YÜKSEK SERMAYE VE SABİT MALİYETLER SEKTÖRÜ ZORLADI

Havacılık sektörü, sabit maliyetlerin yüksek ve kar marjlarının düşük olduğu bir yapıda faaliyet gösteriyor. Çok yüksek sermaye yoğunluğu olan ve nakit akışının kritik öneme sahip olduğu hava yolu taşımacılığında uçakların durması bir anlamda sektörün durması anlamını taşıyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYECEK ÖNLEM ARAYIŞINA GİDİLDİ

Bu durum sektör gelirlerinin neredeyse tamamının ortandan kalkmasına neden olurken, pek çok ülke hava yolu sektörünün stratejik önemine dikkati çekerek şirketlere yardımcı olacak önemlere yöneldi.

Özellikle Batı ülkeleri hava yolu firmalarına ciddi kaynak sağlayarak, sektörü koronavirüsün neden olduğu kriz sürecinden kurtarmaya çabalıyor.

FRANSA, SEKTÖRE DESTEK SAĞLAYACAK

Fransa, Air France'a 7 milyar euroluk mali destek sağlamaya hazırlanıyor. Şirket yönetimi, sektörün normalleşmesinin 2 yıl sürebileceğini düşünüyor.

ALMANYA’DA DEVLET İLE HAVAYOLU ŞİRKETİ KURTARMA MÜZAKERESİ SÜRDÜRÜYOR

Alman hava yolu firması Lufthansa, salgınının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu taşımacılığı sektörünün devlet yardımı olmadan hayatta kalamayacağı görüşünü savunuyor. Firma yönetimi ile Alman hükümeti arasında yaklaşık 10 milyar euroluk kurtarma programı müzakereleri sürüyor.

Şirket sektörde normalleşmenin 2023 yılını bulabileceği görüşünü taşıyor.

HOLLANDA, SALGININ ETKİLERİNE KARŞI KAMU DESTEĞİNİ DEVREYE SOKTU

Hollanda, KLM firmasını salgının etkilerinden korumak üzere 4 milyar euroya ulaşabilecek kamu desteği sağlamayı planlıyor.

İTALYA, BAYRAK TAŞIYICI ŞİRKETİNİ KAMULAŞTIRMAYA HAZIRLANIYOR

İtalya'nın hava yolu Alitalia’nın da önümüzdeki günlerde kamulaştırılması öngörülüyor. Şirkete, batmaması için başlangıçta 2 milyar euro yardım yapılması bekleniyor.

ABD, HAVACILIK SEKTÖRÜNE YARDIM VE KREDİ DESTEĞİ VERİYOR

ABD, American Airlines'a maaş desteği olarak 5.8 milyar dolar sağlarken ilave olarak 4.7 milyar dolarlık kredi görüşmeleri devam ediyor.

Delta Airlines da ABD'den 5.4 milyar dolar yardım almasına rağmen 4.6 milyar dolarlık kredi başvurusu daha gerçekleştirdi.

United Airlines, 5 milyar dolarlık düşük faizli kredi ve kamu yardımı aldı. Ayrıca 4,5 milyar dolarlık ilave destek için müzakere ediyor.

İNGİLTERE, KRİZİN 2 YILDA AŞILACAĞI GÖRÜŞÜNÜ SAVUNUYOR

İngiltere'den yaklaşık 600 milyon dolarlık destek alan Virgin Atlantic hissedarlarla ilave katkı için görüşmeler yapıyor.

EasyJet de İngiliz hükümetinden 750 milyon dolar destek almasına rağmen havacılığın kriz öncesi haline 2 yıldan önce dönmeyeceğini belirtiyor.