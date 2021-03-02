Koronavirüs salgını tatil seçeneklerini doğaya kaydırdı

Koronavirüs nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin de tatil seçimleri, kalabalık ortamlardan kaçarak ve daha korunaklı bölgelere kayarak değişim gösterdi.

Yerli ve yabancı turistler artık daha huzurlu, doğayla iç içe, izole, sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği bölgeleri tatil için tercih ediyor.

BUNGALOV OTEL VE AT ÇİFTLİĞİ KOMBİNİ

Antalya'nın Kemer ilçesindeki otel ve at çiftliği tercih edilen farklı noktalardan birisi. Artık bungalov ya da butik oteller daha çok tercih edilen mekanlar olmaya başladı. Büyük kentlerin kasvetli havasının yanı sıra koronavirüsün yarattığı etkilerden uzaklaşmak isteyenler kendilerini doğal ortamlara atar oldu.

DOĞAYLA İÇ İÇE VE ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERİN YAPILABİLECEĞİ TATİL SEÇENEĞİ

Antalya'da da doğayla iç içe olan ve çeşitli aktivitelerin yapılabildiği tesisler, tercihlerin ilk sırasında yer aldı.

“BU TARZ YERLERE İLGİ ARTTI”

Otel ve at çiftliği sahibi Ayberk Bozkurt, "Turizm çok farklılaştı. İzole ve natür otellere de ilgi büyük oranda arttı. Biz zaten senelerdir izole bir şekilde doğanın içinde bungalov tarzı, butik tarzı bir işletme anlayışımız olduğu için aslında bizim için fazla bir şey değişmedi. Ama tabii kitle çok arttı. İlgi çok arttı. İnsanlar bungalovda izole bir şekilde konaklayabiliyor. Kimileri odalarına servis alabiliyor, orman yürüyüşleri yapıp, at binebiliyor, ormanı kullanabiliyor. Yaşam alanları burada çok genişledi. Evlere tıkılıp kalmıyorlar. Dolayısıyla mutlu bir şekilde pandemi sürecini atlatıyorlar." dedi.

“2020 YILINDAN ÇOK DAHA İYİ BİR YIL BİZİ BEKLİYOR”

Son dönemde rezervasyonların ve taleplerin arttığını vurgulayan Ayberk Bozkurt, şöyle devam etti:

"Çünkü daha ziyade pandemi sürecinde spor yapabilecekleri, açık alanda nefes alabilecekleri, kapalı bir alanda olmayacakları ve izole tatil yapabilecekleri yerlere, natür yerlere ilgileri arttı. Yani bunlarda daha çok butik oteller, küçük oteller, orman içinde, doğa içinde olan oteller oldu. Ruslardan talepler arttı. Rus bölgesi geçen sene ağustosa kadar kapalıydı. Bu sene şu anda bir yasak yok. Rusya'dan rezervasyonlar geliyor. Keza İngiltere yeni pandemi genelgesini yayınladı. İngiltere'den gelmeye başladı. Avrupa ülkeleri de yakında artacaktır. Benim beklentim tabii ki 2020'den çok daha iyi olacağı. Çünkü 2020'de biliyorsunuz ağustosa kadar yurt dışı kapalıydı. Sadece iç pazar çalıştık. 2021'de şu an iç pazar da yurt dışı da açık gözüküyor."

“DOĞAL ORTAM DAHA ÇOK TERCİHİMİZ OLUYOR”

Öğrenci olan ve aynı zamanda modellik de yapan Yaren Can, "Burada atım var, pansiyoner olarak kalıyor. Hafta sonları veya hafta içi pandemiden dolayı çok yoğun şehir hayatında yaşayamıyoruz ve doğal bir ortam daha çok tercihimiz oluyor. Doğal ortam her zaman daha iyi geliyor bize. Bu sebepten dolayı boş vakitlerimi burada geçirmeyi daha çok tercih ediyorum. Aynı zamanda eğitimimizi alıyoruz, aynı zamanda atımla vakit geçiriyorum. Bu şekilde yoğunluktan ve pandemiden uzak huzurlu bir ortam içerisine giriyoruz." dedi.

“HAFTA SONLARINI GENELLİKLE BURADA GEÇİRİYORUM”

Antalya merkezinde oturan, izinli günlerinde ve hafta sonu otelde konaklayan Rubin Zeynep Kumsal da şöyle konuştu:

"Pandemi ile beraber daha çok şehir merkezlerinin hem yoğunluğu hem de birçok şeyin kısıtlı olması sebebiyle daha çok doğa ile iç içe olan otel, bungalov tarzı ya da benzeri olan yerlere yöneldik. Açıkçası at biniş eğitimi, yani binicilik eğitimi ya da daha çok hayvanlarla iç içe olduğumuz, olabileceğimiz yerleri, doğal güzellik yoğunluğunda olan yerleri tercih ediyorum."