Koronavirüs salgını yatışınca BioNTech'in karı azaldı Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar, bu aşıları üreten firmalara önemli kazançlar sağladı. Ancak salgın etkisini yitirmeye başladığında de aşılara olan talep azalarak kârlılıklar düştü.

AA

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, sayılı koronavirüs aşısı üreticisi olarak öne çıkmıştı.

Şirket Ekim-Aralık 2022 ve bu yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin çeyrek dönemdeki kârı 3,16 milyar eurodan 2,28 milyar euroya geriledi

Buna göre, şirketin 2022'nin son çeyreğindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düşerek 2,28 milyar euroya geriledi. BioNTech, Ekim-Aralık 2021'de ise 3,16 milyar euro kâr açıklamıştı.

2023'te kârdan yüzde 70 düşüş bekliyor

BioNTech, talebin azalması nedeniyle koronavirüs aşısı satışlarının bu yıl yüzde 70 düşeceğini bildirdi.

Gelirler azaldı

Şirketin gelirleri, son çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 4,3 milyar euroya indi. BioNTech, 2021'in son çeyreğinde 5,53 milyar euro gelir elde etmişti.

Şirketin 2022'deki net kârı 10,3 milyar eurodan 9,4 milyar euroya indi

Şirketin 2022'deki net kârı, net gelirlerindeki azalışla 9,4 milyar euroya geriledi. BioNTech, 2021'de 10,3 milyar euro kâr açıklamıştı.

BioNTech'in 2021'de 18,97 milyar euro olan toplam gelirleri geçen yıl 17,31 milyar euroya gerilerken, hisse başına kârı da 39,63 eurodan 37,77 euroya indi.

2 milyar doz aşı satmıştı

BioNTech, geçen yıl 550 milyonu Omicron varyantına uyarlanmış aşı olmak üzere 2 milyar doz koronavirüs aşısı satışı yaptı.

2021’de 19 milyar euro ve 2022'de 17 milyar euro gelir elde etmişti

Koronavirüs aşılarından elde edilen gelirin 2023'te yüzde 70'ten düşüşle yaklaşık 5 milyar euroya gerileyeceğini öngören şirket, büyük çoğunluğu koronavirüs aşılarından olmak üzere 2021’de 19 milyar euro ve 2022'de 17 milyar euro gelir elde etmişti.

Şirketin AR-GE harcamalarının artması planlandı

Geçen yıl 1,54 milyar euro olan şirketin AR-GE harcamaları, bu yıl 2,6 milyar euroya çıkacak.

Hisse geri alımı planlandı

17 Mart'a kadar 1,3 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yapan BioNTech, bu yıl 500 milyon dolara kadar yeni hisse geri alımı planladığını da açıkladı.