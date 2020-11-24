Koronavirüs sürecinde çay tüketimimiz arttı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs sürecinde çay satışlarının artarak “temel gıda” anlamında farklı bir yere oturduğunu ifade etti.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs salgın sürecinde insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmesinin çay satışlarına yansıdığını, bu durumun da kuruma ve üreticiye katkı sağladığını söyledi.

Alim, ÇAYKUR'un, "81 İlde 81 Satış Mağazası" projesi kapsamında Cumhuriyet Çay Fabrikası önünde oluşturulan satış mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Alim, gazetecilere, Rize dışında Artvin ve Giresun'da 90 çay çeşidinin bulunduğu satış mağazalarının olduğunu, gelecek ay Erzurum ve İstanbul'da da açacaklarını belirtti.

“ÇAY TEMEL GIDA MADDESİ OLDU”

Alim, koronavirüs salgını sürecinde kuru çay satışlarının arttığına işaret ederek, "Yılın ilk üç ayında yaklaşık 15-20 bin ton çay satışı gerçekleştiriyorduk. Bu yılın ilk üç ayında 40 bin ton satış gerçekleştirdik. Bakkala giden hemen her kişi makarna, pirincin yanına bir paket çay aldı. Çay temel gıda anlamında farklı bir yere oturdu. İnsanların evlerinde oturması çay satışlarımıza yansıdı. Bize ve üreticiye katkı sağladı." diye konuştu.

“YURT DIŞINDAN GELEN ÇAY MİKTARI AZALDI”

Alim, yurt dışından gelen çay miktarında da azalma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene 120 bin ton kuru çay satmıştık, bu sene yaklaşık 30 bin ton sattık. İnşallah gelecek yıl daha yukarı çıkar. Özel sektörün de benzer şekilde artış yaşadığını biliyoruz. Yıl sonu itibarıyla stoklarımızda 120 bin ton kuru çay bekliyoruz. Üretim olmadığı için gelecek yıl mayıs ayına kadar bu rakamın 60 bin ton seviyelerine ineceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl da özel sektöre çay satmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 40-50 bin ton satış planlıyoruz. Bu satış gerçekleşirse daha aşağı seviyelere ineceğiz."