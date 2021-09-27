Koronavirüs sürecinde zincir marketler için açılan soruşturmada sözlü savunma aşaması

Koronavirüs salgınının ilk günlerinde yaşanan kısıtlamalarda, marketlerde gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatı fahiş oranda artmış ve Rekabet Kurulu konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Koronavirüs sürecinde zincir marketler için açılan rekabet soruşturmasında, sözlü savunma aşamasına gelindi.

SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI 27 EKİM'DE

Rekabet Kurulunun, koronavirüs salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

FİYATLAMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK AÇILAN SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul kararı uyarınca koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

20 EKİM MESAİ SAATİ SONUNA KADAR KURUMA BAŞVURULACAK

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim mesai saati sonuna kadar Kuruma başvurması gerekiyor.