Koronavirüs, tüketici davranışlarını değiştirdi

Koronavirüs salgını sürecinde alışveriş rutinimiz değişti. İçinde bulunduğumuz şartlar satın alma alışkanlıklarımızı ve markalara olan bağlılığımızı derinden etkiledi.

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Hakan Altıntaş, koronavirüs salgının tüketici davranışlarına yansımalarını ölçmeye yönelik bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

“SALGIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA KESKİN DÖNÜŞÜMLER YARATACAK”

Çeşitli eğitim düzeyi ve gelir gruplarından 867 kişinin katılımıyla çevrimiçi araştırma yaptıklarını aktaran Işın, koronavirüs salgınının tüketici davranışlarında keskin dönüşümler yaratacağını belirterek, özellikle marka ve tüketici davranışları üzerine etkilerinin kalıcı ve yoğun olacağını söyledi.

“TÜKETİCİLERİN YÜZDE 71’İ, 'MARKASIZ DA YAŞANABİLİR' DİYOR”

Araştırma sonuçlarına göre, markasız da yaşayabileceklerinin farkına vardıklarını belirten kadınların ve erkeklerin oranının yüzde 71 civarında olduğunu paylaşan Işın, işletmelerin yeni normalde bu gerçeği bilerek dikkatli ve büyük resme odaklanarak hareket etmeleri gerektiğini ve markasız yaşayabileceğini fark eden tüketiciler için yeni önerilerin gerektiğini söyledi.

Işın, insanların markaların hayatlarında yarattığı katma değeri, biraz daha fazla sorgulamaya başladıklarının altını çizdi.

“MARKALARA TAMAMEN VEDA ETMEYECEĞİZ”

Altıntaş, kadınların ve erkeklerin yalnızca yüzde 12'sinin "markalara hayatlarında yer vermeye devam etmeyeceklerini" belirttiklerini aktararak, "Tüm kötü senaryolara rağmen tüketicilerin hayatında pandemi sonrası da markalar yer almaya devam edecektir. Markalara veda etmeyeceğiz, özellikle kadınlar ve evliler hala markaların gücüne inanıyor." diye konuştu.

Erkeklerin kadınlara, bekarların evlilere, çocuk sahibi olanların olmayanlara göre markalardan daha fazla soğuduklarının tespit edildiğini söyleyen Altıntaş, erkeklerin kadınlara nazaran "markasız hayatın doğruluğunun” daha fazla farkına vardığını kaydetti.